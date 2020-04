Graydon Covid-19 analyse: Ook financieel gezonde bedrijven ondervinden zware impact Bijna een op de vijf Nederlandse bedrijven wordt bovengemiddeld geraakt door de huidige coronamaatregelen. Dat blijkt uit een eerste doorrekening van bedrijfsinformatiespecialist Graydon op basis van de financiële gezondheid van het Nederlandse bedrijfsleven en de huidige economische situatie. Van alle bedrijven die in februari 2020 nog te boek stonden als financieel gezond, verkeert nu 16,5 procent in moeilijkheden.



"De schade aan het bedrijfsleven is fors en de cijfers stemmen dan ook triest," zegt Mandy Stevens van Graydon Nederland. "Wij zijn niet gewend om dit soort cijfers te moeten publiceren." Momenteel bevinden 622.780 bedrijven zich in de gevarenzone door de huidige coronacrisis, oftewel één bedrijf op vijf. "De gevolgen zijn dramatisch, zeker gezien de verwevenheid van onze economie." Toch zijn er ook bedrijven die op dit moment weinig tot geen impact van deze crisis ondervinden. "Twee ondernemingen op vijf zijn nog steeds in staat de bedrijvigheid voort te zetten onder deze omstandigheden. Op de lange termijn is echter de verwachting dat ook op deze bedrijven de impact groter zal worden."

Data-analisten van Graydon maakten inzichtelijk wat de financiële gezondheid van bedrijven was voor aanvang van de eerste kabinetsmaatregelen en de grootte van de impact die ze hiervan ondervinden. "Uiteraard hebben financieel gezonde bedrijven meer draagkracht om deze situatie te doorstaan, toch zie je dat ook bijna zeven procent van deze bedrijven nu in zwaar weer zit," licht Mandy Stevens, commercieel directeur van Graydon Nederland, toe.



Driekwart van de Horecabedrijven hard getroffen

Van alle sectoren wordt de Horeca momenteel het hardst getroffen. 73 procent van alle horecabedrijven wordt bovengemiddeld geraakt. "Dit komt met name als gevolg van de sluiting van de eet- en drinkgelegenheden tot zeker 28 april. Een groot deel daarvan kent een bovengemiddeld grote impact, het is dan ook maar de vraag of zij het op de lange termijn zullen overleven," ziet Stevens. Ook de Transport & Logistieksector heeft het zwaar. Daar wordt 39 procent van de bedrijven flink getroffen. Verder ziet Graydon dat de maatregelen ook veel impact hebben op de Cultuur, sport en recreatiesector (38 procent) en de Overige dienstverlening (37 procent), waaronder bijvoorbeeld kappers en schoonheidssalons. Er zijn echter ook sectoren waar de maatregelen vooralsnog een minder grote impact lijken te hebben, zoals de Winning van Delfstoffen, Landbouw en Visserij en (semi-)Overheid.



Nieuw rekenmodel in tijden van crisis

Voor dit onderzoek heeft Graydon gebruik gemaakt van een nieuw model dat de impact van de noodmaatregelen tegen het coronavirus meet. De berekening van de financiële gezondheid heeft in deze uitzonderlijke tijden behoefte aan aanvulling omdat de ‘traditionele’ parameters zoals winst en solvabiliteit gebaseerd zijn op een continuerende economie. Nu onder dwang sectoren zijn stilgezet en bedrijven door het verplichte thuiswerken vaak niet meer optimaal kunnen presteren, wordt gekeken naar de impact die het virus heeft op het individuele bedrijf. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van sectorkenmerken, het betaalgedrag, het (internationale) relatienetwerk, de omvang van bedrijven en actuele data van het RIVM. De komende tijd wordt het model steeds verder aangevuld zodat een steeds gedetailleerder beeld gegeven kan worden over de impact van de coronacrisis op het bedrijfsleven. Met het huidige model laat Graydon zien welke bedrijven op dit moment het beste geholpen kunnen worden en waar steunmaatregelen genomen kunnen worden.