Coronavirus had in maart nog geen effect op crowdfunding In het eerste kwartaal werd slechts 64 miljoen euro gefinancieerd via crowdfundingplatformen. Dit meldt Crowdfundmarkt, een brancheorganisatie voor crowdfunding in Nederland. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 2019 is de markt gekrompen met 25 procent. De krimp van de crowdfundmarkt is voor een groot deel te verklaren door het vertrek van Funding Circle uit Nederland. In de eerste drie maanden van vorig jaar was dit crowdfundingplatform nog goed voor veertien miljoen euro financiering.



Het uitbreken van de Coronacrisis heeft in maart nog geen significante impact gehad op het aantal crowdfundingprojecten dat gepubliceerd is in Nederland. Op 30 maart jl. is aangekondigd dat ook crowdfundingplatformen via de regeling Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) leningen mogen gaan verstrekken. Crowdfundingplatformen hebben veel ervaring met snel due diligence onderzoek. Dit is noodzakelijk voor de acute steun aan ondernemers.