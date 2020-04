De grootste nationale crowdsourcing voor een duurzamer en socialer Nederland Gisteren startte de grootste online crowdsourcing-actie van ons land: #Kraakdecrisis. Dit is opgestart door een groep jonge ondernemers die de coronacrisis zien als hét momentum om sterker uit de crisis te komen dan ooit tevoren. Hoe kan de ontregeling van nu een aanzet doen tot positieve verandering op lange termijn? #Kraakdecrisis start een zoektocht naar initiatieven die onze maatschappij structureel duurzamer en socialer maken en tegelijkertijd de werkgelegenheid stimuleren. De ideeën moeten één van de groepen die momenteel financieel het hardst geraakt wordt vooruit helpen: de Nederlandse ondernemer.



"We zien momenteel zoveel bijzondere initiatieven ontstaan waarmee ondernemers de crisis tegengaan, maar waarmee we ook duurzamer en socialer worden," zegt Roos Janssen, social entrepreneur en een van de aanjagers van #Kraakdecrisis. "We maken massaal minder rij- en vlieguren en zorgen beter voor kwetsbaren in onze samenleving. In deze disruptie zit veel potentie."

"Op dit moment wordt de veerkracht van individuele mensen en van de samenleving als geheel enorm op de proef gesteld," zegt Paulien Bongers, Director Prevention Work & Health TNO, partner van #Kraakdecrisis. "Maar diezelfde veerkracht gaat uiteindelijk ook leiden tot innovatieve doorbraken. Wij laten nu zien dat we daartoe in staat zijn. Laten we zo, samen met #Kraakdecrisis, ook de kansen benutten om er op de lange duur beter en sterker uit te komen."



Hoe werkt #Kraakdecrisis?

Via kraakdecrisis.nl kunnen deelnemers tot en met 3 mei hun idee indienen. Het publiek bepaalt wat de beste tien inzendingen zijn. Die deelnemers gaan, onder begeleiding, in vijf dagen hun idee doorontwikkelen. De finalisten pitchen op 8 mei om 20:00u hun concept tijdens een openbare livestream. De jury, bestaande uit financiers, succesvolle ondernemers en experts op het gebied van duurzame verdienmodellen, kiest vervolgens de drie beste ideeën en maakt de winnaars direct bekend. #Kraakdecrisis streeft ernaar om de winnaars 5.000 euro budget te bieden om hun initiatief door te ontwikkelen voor de lange termijn.