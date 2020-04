Besteed uw schoonmaak uit en houd meer tijd over voor de zaak Veel ondernemers werken bij de start van hun onderneming eerst vanuit huis. Ze hebben vaak de extra ruimte nog niet nodig, en nog niet voldoende vermogen en omzet voor een bedrijfspand of bedrijfsruimte. Maar draait uw onderneming goed, en hebt u meer ruimte nodig om verder te kunnen groeien? Dan komt er een tijd dat het toch nodig zal zijn een bedrijfspand of bedrijfsruimte te huren of te kopen. Bij koop of huur hebt u verschillende verantwoordelijkheden, maar in beide gevallen bent u meestal zelf verantwoordelijk voor de schoonmaak.



Stevin Koekkoek van schoonmaakbedrijf Clean2U benoemt de voordelen van het inhuren van een professioneel schoonmaakbedrijf, en geeft ook nog een handige tip.



Focus op uw onderneming

Volgens Koekkoek neemt een professioneel schoonmaakbedrijf u werk uit handen. "Uzelf en eventuele medewerkers moeten zich natuurlijk zoveel mogelijk focussen op hun werkzaamheden voor de onderneming. Door de schoonmaak extern te regelen zijn u en medewerkers geen kostbare tijd kwijt aan het schoonhouden van het kantoor of de productieruimte."



Een schone en hygiënische werkvloer

Als ondernemer wilt u natuurlijk zo weinig mogelijk te maken krijgen met ziekteverzuim. Koekkoek: "Een ruimte of pand wordt relatief intensief gebruikt. Door regelmatige reiniging blijft het schoon en hygiënisch. Dit voorkomt gezondheidsproblemen bij uzelf en eventuele medewerkers. Een professioneel schoonmaakbedrijf heeft veel ervaring in schoonmaak en de juiste materialen, waardoor de schoonmaak veel grondiger zal zijn dan wanneer u het zelf doet."



Uitstraling van uw onderneming

Verder benoemt Koekkoek dat een schoon kantoor of pand de staat van uw onderneming weerspiegelt. "Er kan worden gesteld dat hoe schoner een werkomgeving is, hoe beter het gaat met de onderneming. Een schone werkomgeving is niet alleen fijner en veiliger om in te werken, maar laat medewerkers trotser zijn om voor de onderneming te werken. Ontvangt u daarnaast regelmatig bezoekers? Een vies pand zorgt voor een onverzorgde uitstraling. Niet echt een beeld dat u wilt creëren bij bijvoorbeeld klanten."



Een schoonmaakbedrijf inhuren geeft flexibiliteit

Om uzelf en medewerkers niet met de schoonmaak te hoeven belasten, kunt u kiezen uit een schoonmaker in dienst nemen of een schoonmaakbedrijf inhuren. Koekkoek: "Een schoonmaakbedrijf inhuren geeft u als ondernemer flexibiliteit, u hebt namelijk geen werknemer in dienst met een arbeidscontract. Als het zakelijk gezien wat slechter gaat, kunt u gemakkelijker schakelen."



Tip voor het inhuren van een schoonmaakbedrijf

Tot slot wil Koekkoek nog een tip geven voor het inhuren van een schoonmaakbedrijf. "Het is verstandig concrete afspraken te maken met het schoonmaakbedrijf. Dit wordt ook wel een schoonmaakbestek genoemd. Hierin is vermeld wat u van het schoonmaakbedrijf verwacht. Denk bijvoorbeeld aan het wel of niet reinigen van sanitaire ruimtes of de kantine. Zo voorkomt u miscommunicatie en frustratie."