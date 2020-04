Optimaliseer uw winst, bespaar op uw verzendkosten Het online bestellen van producten is de afgelopen jaren sterk in populariteit gegroeid. Mensen kiezen steeds meer voor het gemak van via een smartphone, tablet of laptop iets aanschaffen, in plaats van naar een winkel te gaan. Het kost ze bijvoorbeeld minder tijd, en ze zijn niet gebonden aan openingstijden. Ook voor ondernemers heeft een webshop diverse voordelen. Zij hoeven onder andere geen dure winkelpanden meer te kopen of te huren. Ondernemers hebben alleen wel weer te maken met andere bijkomende kosten, zoals de verzendkosten van de verkochte artikelen.



Omdat consumenten steeds kritischer kijken naar de verzendkosten is het goed om na te gaan hoe pakketten goedkoop verzonden konden worden. Dave Corporaal van Crazylabels, expert op het gebied van pakketzendingen, geeft de vier beste tips om goedkoop pakketten te verzenden.



Zorg voor handige verzendlabels

Volgens Corporaal is een van de slimste manieren om op verzendkosten te besparen, een ruime voorraad compatible verzendlabels te gebruiken. "Door geautomatiseerde compatible labels te gebruiken, kunt u snel, voordelig en foutloos labels maken en verloopt de pakketzending gestroomlijnd."

Hij vertelt meer over de toepassing: "Compatible labels zijn labels die u snel op basis van van uw adressenbestand met een labelprinter automatisch kunt printen. Hierdoor hoeft u de adresgegevens van klanten of zakenpartners niet telkens apart in te voeren. Via compatible labels, natuurlijk het liefst met uw bedrijfsnaam en logo erop, kunt u met een paar drukken op de knop snel perfecte verzendlabels maken en minimaliseert u de kans op verzendfouten en -problemen.

"Belangrijk is hierbij dat u kiest voor de juiste software en apparatuur van betrouwbare merken als Dymo Label Writer, Brother of Zebra," aldus Corporaal. "Door het maken van de labels op systematische wijze bespaart u een hoop tijd én geld. Vergeet niet om de labels groot in te kopen, zodat u kunt besparen op de verzendkosten. Hoe groter de inkoop, hoe voordeliger uiteraard de stukprijs per compatible label is."



Kies voor samenwerking op langere termijn

Een tweede tip van Corporaal is dit advies: "Het is aan te raden om klanten die vaker bij u bestellen, te verleiden tot een samenwerking op de langere termijn. Voeg een flyer bij elk pakket toe, waarin u aangeeft dat de verzendkosten gratis zijn bij bijvoorbeeld het bestellen van drie pakketten of orders over een bepaalde periode. Ook als het kleinere bedragen betreft. Natuurlijk moet u hier als ondernemer goed over nadenken, want u wilt uiteraard geen onnodige kosten maken op het vlak van pakketdistributie. Maar realiseer u dat, hoewel u eerst investeert, op de lange termijn een sterke klantbinding ontstaat waarvan u als ondernemer gaat profiteren."



Vergelijk verschillende pakketvervoerders met elkaar

"Het is absoluut aan te raden om pakketbedrijven met elkaar te vergelijke," zo adviseert Corporaal. "Denk hierbij aan betrouwbare vervoerder als DHL, PostNL of UPS. De tarieven voor pakketpost ofwel brievenpost kunnen per aanbieder verschillen. Belangrijk hierbij is ook het aantal pakketten dat periodiek wordt verstuurd. Het is slim om met diverse pakketvervoerders om tafel te gaan zitten en gewoon te onderhandelen over de prijs. Door dit te doen, kunt u - afhankelijk van de grootte van uw onderneming - jaarlijks tientallen, honderden tot wel duizenden euro's besparen."



Ga voor het juiste verpakkingsmateriaal

Veel ondernemers realiseren zich niet dat ze door scherper op het verpakkingsmateriaal te letten, een flinke duit in eigen zak kunnen houden. Zo zijn er tal van webwinkels en bedrijven die hun verkochte producten in een te grote verpakking verzenden. "De zending wordt bijvoorbeeld via het pakkettarief verstuurd," geeft Corporaal aan, "terwijl deze ook in een brievenbusdoos gepast had. Door hier scherper op te letten en te kiezen voor de juiste verpakking, kunt u als ondernemer flink wat euro's in uw zak houden. Opnieuw geldt ook hier, net als bij de compatible labels dat u geld kunt besparen door de verzenddozen vooral in grote voorraden in te kopen."