'Petitie nu al duizenden malen ondertekend'. Het zijn zware en woelige tijden, ook voor de ondernemers. Ook de groep van 1,2 miljoen zzp’ers wordt meegenomen in het pakket Corona-maatregelen dat het kabinet vrijdag heeft aangekondigd. Die regeling, voluit de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo), houdt onder andere in dat zzp’ers hun inkomen kunnen aanvullen tot bijstandsniveau (1050 euro). De voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen zijn tamelijk soepel: zo wordt er niet gekeken naar inkomen van de partner of naar vermogen. Goed nieuws dus?



Helaas niet, vindt ondernemer Martin Schuurman, de man achter MKB Brandstof. "Het belangrijkste bezwaar is dat het inkomen alleen maar wordt áángevuld tot bijstandsniveau. Het actuele inkomen wordt afgetrokken van de maximale uitkering. Alle zzp"ers moeten dus gaan aantonen wat hun actuele inkomen is. Ingewikkeld voor hen – hoe doet u dat terwijl uw maandfactuur nog niet de deur uit is – en ondoenlijk voor de gemeentelijke instanties, die honderdduizenden aanvragen moeten gaan toetsen. Die hebben simpelweg niet de capaciteit om zoveel aanvragen te verwerken." Dit erkent bijvoorbeeld ook Linda Voortman, wethouder van Sociale Zaken in Utrecht: "Het is inderdaad een zeer ingewikkelde, bijna onuitvoerbare, klus."



Kostenpost

Het kabinet houdt vooralsnog rekening met een kostenpost van zo'n vier miljard euro voor deze maatregel. Die kan beter worden besteed volgens Schuurman, die een klassiek idee voorstaat dat in Nederland nog nooit is uitgevoerd: een onvoorwaardelijk basisinkomen. "Geef elke zzp"er een tijdelijk basisinkomen van 1000 euro per maand, of die nu inkomen heeft of niet. De voordelen zijn overduidelijk: deze maatregel vergt geen uitzoekwerk en dus nauwelijks administratieve rompslomp. Wat betekent dat er snel kan worden betaald, en dat is belangrijk." Want dat ziet Schuurman anders niet gebeuren, terwijl haast geboden is.

Het mag klinken als strooien met geld en dus een peperdure oplossing, maar dat is het juist niet. "De uitvoeringskosten zijn minimaal, en je steunt de zzp"ers met 1,2 miljard euro per maand, een schijntje van de 90 miljard die Rutte achter de hand houdt."



Petitie

Om het kabinet te bewegen om te kiezen voor een tijdelijk basisinkomen lanceerde Schuurman een petitie, www.petitiezzp.nl . "De bedoeling van het kabinet is goed, maar het kan beter. Ik hoop dat heel veel mensen, niet alleen zzp"ers, het met me eens zijn en de petitie steunen." De petitie is inmiddels duizenden keren ondertekend.