30 procent stopt binnen nu en tien jaar met het bedrijf Drie op de vijf (58 procent) boeren maakt zich zorgen over de toekomst van het bedrijf. Boeren die actief zijn in de veeteelt hebben net wat vaker zorgen dan boeren in de landbouw. Respectievelijk 62 tegenover 53 procent. Dit blijkt uit onderzoek van CRM Partners, specialist klantrelaties in de agri-sector, onder 203 Nederlandse boeren. Tegelijk denkt ruim drie kwart (78 procent) wel dat er toekomst zit in ‘boer zijn’.





30 procent van de boeren geeft aan binnen nu en tien jaar te stoppen met het bedrijf. De uitdaging zit voornamelijk in de overname van het bedrijf. Zo heeft 36 procent geen opvolger. Daarbij zegt twee derde (63 procent) dat er weinigen zijn die hun bedrijf willen overnemen, omdat het te duur is. Ook de ambitie van jongeren speelt een rol: 73 procent denkt dat er op dit moment te weinig jongeren zijn met de ambitie om boer te worden.



Innovatie desalniettemin noodzakelijk

Ondanks de zorgen over de toekomst, kijken de boeren wel positief naar de ontwikkeling van de agri-sector. Zo zegt maar liefst 93 procent dat Nederland voorop loopt wat betreft innovatie in agri. Deze innovatie vindt twee op de drie (66 procent) boeren ook noodzakelijk als er 60 procent meer voedsel geproduceerd moet worden in 2050. De innovaties die boeren zelf als eerst willen gebruiken verschilt ten dele per type agri. Zo hebben boeren in de landbouw het liefst een zelfrijdende tractor (68 procent) en boeren in de veeteelt het liefst zelfsturende robots (68 procent). Op de tweede plaats (65 procent) staan bij beiden drones.

Erwin van Eeken, Agri-expert bij CRM Partners: "Het is goed dat de boeren het belang van innovatie inzien. Hier ligt ook een belangrijke rol voor de leveranciers. Zij moeten een actieve rol spelen in de innovatie van de agri-sector. Deze rol kunnen ze onder andere invullen door met de boer mee te denken over welke innovaties het meest noodzakelijk zijn voor hun bedrijf en ze te begeleiden in deze keuzes. Hiervoor is het van belang dat je als leverancier een duidelijk beeld hebt van de boer en zijn behoeften. Investeren in de relatie is daarvoor essentieel."