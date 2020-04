Gratis digitale spreekuren voor ondernemers en instellingen In tijden van ‘social distancing’ zijn we als maatschappij meer en meer afhankelijk van digitale hulpmiddelen om te blijven functioneren. Tegelijkertijd zijn kleine ondernemers, scholen en verpleeghuizen vaak digitaal nog niet klaar om aan de nieuwe eisen die social distancing aan ons stelt, te voldoen. Om die kloof te overbruggen, helpen de beste digitale bureaus van Nederland met de Digital Help Squad belangeloos ondernemers en organisaties in nood met online digitale spreekuren.



Door de coronacrisis staan veel kleine fysieke ondernemers aan de rand van de afgrond. Denk aan fysieke winkels, kappers en schoonheidsspecialisten, sportscholen, vervoerders en bloemisten. Veel van deze partijen hebben nog geen professionele digitale omgeving en lopen met vragen rond. Daarnaast worstelen bijvoorbeeld scholen en verpleeghuizen hoe zij online contact kunnen houden met hun scholieren en familieleden van patiënten en lokale overheden met de digitale informatievoorziening aan burgers.



Gratis online spreekuren

Met de Digital Help Squad biedt DDA, de brancheorganisatie van de top digitale bureaus in Nederland, belangeloos een helpende hand met online digitale spreekuren door het hele land. Tijdens de webinars krijgen gedupeerden antwoorden op vragen als: hoe richt ik snel een online omgeving in voor mijn fysieke winkel die niet meer open mag? Hoe kom ik online van mijn winkelvoorraden af? Hoe verzorg ik digitaal onderwijs? Hoe houd ik online contact met familie? De gratis webinars worden gegeven door leden van de beste top100 digitale bureaus van Nederland.

Voorzitter van DDA, Ivo Roefs: "Als digitale sector kunnen we een aanzienlijke bijdrage leveren in deze onzekere tijden. Uit navraag onder onze leden blijkt dat een groot deel van hen hun diensten gratis beschikbaar stelt om gedupeerden te helpen. Veel van deze partijen hebben bijvoorbeeld nog geen professionele digitale omgeving en lopen met vragen rond. Met onze digitale skills kunnen we ze in deze tijden van crisis een helpende hand bieden. Dit is het moment om in actie te komen!"