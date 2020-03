Oproep: kom niet funshoppen De branchevereniging voor doe-het-zelfwinkels en bouwmarkten VWDHZ neemt strenge maatregelen om de verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan en tegelijkertijd essentiële producten beschikbaar te houden voor consumenten. "Als u een lekkage hebt of de rookmelder doet het niet meer dan kunt u niet wachten met vervanging of reparatie, daarom nemen wij maatregelen om de beschikbaarheid van essentiële doe-het-zelfproducten te kunnen blijven garanderen," aldus Harm-Jan Stoter, voorzitter van branchevereniging VWDHZ waarbij Intergamma (Gamma en Karwei), Praxis, Hornbach Nederland, DGN Retail (Hubo en Multimate) en Bauhaus Nederland zijn aangesloten.



De extra maatregelen die de branchevereniging heeft afgekondigd bestaan uit: het reguleren van het aantal klanten per bouwmarkt, klanten gebruiken waar mogelijk een winkelwagen, de openingstijden zijn aangepast, inclusief de feestdagen, en komt er waar nodig extra beveiliging of personeel. Ook gaan medewerkers hesjes en/of buttons dragen met '1,5 meter afstand'. Daarnaast kunnen bouwmarkten eenvoudiger aan ‘menigtebeheersing’ doen, omdat de winkels meestal groot zijn en daardoor klanten en medewerkers meer verspreid zijn over de winkel.



Essentiële producten

Bouwmarkten verkopen essentiële producten die te maken hebben met gas-, water- en lichtvoorzieningen, zoals kranen, leidingen, verlichting, gasslangen etc. Maar ook verkopen bouwmarkten veel hang- en sluitwerk, veiligheidsartikelen zoals CO2-melders, traphekjes, brandblusmaterialen en auto- en fietsproducten. Onze wens is dan ook om open te blijven zolang de veiligheid het toelaat.



Strenge maatregelen

De bouwmarkten hebben in de afgelopen weken al strenge maatregelen genomen om de veiligheid van medewerkers en klanten zo veel mogelijk te waarborgen. Zo wordt er extra schoongemaakt, geldt er een maximumaantal klanten, moeten klanten en medewerkers afstand houden, hangen er spatschermen, is er belijning bij de kassa’s en wordt contactloos betalen en online bestellen gestimuleerd. Verder wordt klanten verzocht alleen te komen om zo funshoppen tegen te gaan.



Veilig, gezond en duurzaam

Harm-Jan Stoter: "Veilig, gezond en duurzaam wonen is belangrijk voor alle Nederlanders. Sommige klussen zoals het verhelpen van lekkage of het aanbrengen van traphekjes kunnen meestal niet wachten. Daarom is het belangrijk dat klanten voor dit soort prangende zaken bij ons terecht kunnen. Tegelijkertijd hebben wij ook gezien dat een klein aantal klanten komt funshoppen. Dit is door de genomen maatregelen en onze oproep in de laatste dagen gelukkig sterk afgenomen. Met de aanvullende maatregelen kunnen wij dit fenomeen verder uitbannen, zodat we open kunnen blijven voor de essentiële zaken."