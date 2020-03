Een zakelijke e-bike biedt voordelen De elektrische fiets, ook wel e-bike genoemd, is de meest populaire fiets tegenwoordig. Met een aandeel van ongeveer 40 procent van het totaal aantal verkochte fietsen, is de e-bike het meest verkochte type fiets. Niet alleen privé gebruiken steeds meer mensen een e-bike, ook zakelijk is dit een erg interessant vervoersmiddel.



Stefan Janssen van BestGekozen.nl vertelt meer over de voordelen en mogelijkheden van een e-bike van de zaak.



Voordelen van een zakelijke e-bike

Een e-bike is voor zowel ondernemers als medewerkers die zij in dienst hebben in veel gevallen een goed alternatief voor een auto. Janssen: "Een fiets kost alleen al aan brandstof veel minder dan een auto. Daarnaast heeft een fiets minder onderhoud nodig dan een auto, en zijn de onderhoudskosten dus lager. Bezoeken u of medewerkers vaak klanten in een stad? Of is uw onderneming in een stad gevestigd? Een fiets kan overal gemakkelijk gestald worden, vaak gratis." Hij benoemt ook de gezondheidsvoordelen van fietsen. "Veel mensen bewegen tegenwoordig te weinig. Door woon-werkverkeer of bezoek aan klanten fietsend af te leggen krijgen mensen automatisch voldoende beweging. Dit maakt ze fitter en verkleint de kans op ziekte."



Zakelijk een e-bike kopen

Janssen vertelt meer over de mogelijkheden die er zijn bij een e-bike van de zaak. "Ten eerste kunt u een e-bike voor uzelf of medewerkers kopen. Wilt u als ZZP’er een e-bike aanschaffen, dan is het verstandig te kijken welke milieusubsidies mogelijk zijn. Door bijvoorbeeld gebruik te maken van de Kia, Mia en Vamil-regeling kan het belastingvoordeel oplopen tot wel meer dan 40 procent van de aanschafprijs. Binnen de WKR, de Werkkostenregeling zijn er daarnaast mogelijkheden een fiets ter beschikking te stellen aan medewerkers. Let er wel op dat de kosten binnen de vrije ruimte hiervan moet vallen, die van het totale fiscale loon tot 400.000 euro van de onderneming 1,7 procent beslaat en daarboven 1,2 procent."



Zakelijk een e-bike leasen

Daarnaast kunt u ook een e-bike zakelijk leasen. Janssen: "De overheid wil zakelijk fietsen stimuleren, en heeft het leasen van een zakelijke fiets of e-bike vanaf 1 januari 2020 aantrekkelijker gemaakt. Net als bij een auto van de zaak, kan een fiets ook privé gebruikt worden door te bijtellingsregeling. Erg interessant is dat u of medewerkers voor het privégebruik slechts zeven procent bijtelling betalen. Dit komt in veel gevallen neer op enkele euro’s per maand."



Kilometervergoeding voor een zakelijke fiets of e-bike

Janssen geeft tot slot meer informatie over een eventuele kilometervergoeding. "Gebruikt uzelf of medewerkers een eigen e-bike, dan mag er net als bij een auto een kilometervergoeding berekend worden. Deze is vaak ruimschoots voldoende voor onderhoud en afschrijving. Hoewel een fiets haast gratis rijdt, kan dit voor uzelf fiscaal aantrekkelijk zijn. Voor medewerkers is het tevens een stimuleringsvergoeding, aangezien ze geen geld kwijt zijn aan brandstof."