Besteed uw tijd zo goed mogelijk in deze periode Klanten houden de boot af, nieuwe bestellingen zijn er even niet en opdrachten worden vooruit geschoven. Uw handel ligt grotendeels plat. En dus vragen ondernemers zich massaal af: hoe kom ik deze crisistijd door?



Voor veel bedrijven zijn het barre tijden. Met name horecaondernemers, bloemenkwekers, reisorganisaties en leveranciers voor de evenementenbranche buigen het hoofd over de vraag hoe ze de komende paar maanden hun hoofd boven water kunnen houden. Met name loonkosten drukken zwaar op de begroting. Gelukkig kwam de overheid deze week met een indrukwekkend pakket maatregelen, waardoor veel bedrijven werktijdverkorting kunnen aanvragen.

Daarnaast zijn er ondernemers die zich afvragen hoe ze de overgebleven tijd die er nu is toch nog zinvol kunnen besteden. Andreas Van Kooten, Business Consultant bij Graydon, heeft een aantal suggesties voor u verzameld. Dit zijn acht dingen die u als ondernemer in deze tijd van corona-crisis kunt doen.



1. Klanten en leveranciers onder de loep

Kijk vooral nu eens goed naar uw belangrijkste klanten en leveranciers. Met wie doet u allemaal zaken? Mogelijk is uw bedrijf te afhankelijk van één of twee partijen, die als gevolg van deze crisis misschien wel in grote nood verkeren. Als zij straks niet meer kunnen leveren of afnemen, dan kan dit grote consequenties hebben voor de continuïteit van uw eigen bedrijfsvoering.



2. Administratie bijwerken

Voor 1 mei moet de aangifte voor de inkomstenbelasting weer geregeld zijn. Grijp deze rustige periode aan om uw administratie op orde te brengen. Een kwestie van bonnetjes bijeen rapen en de inkoopfacturen uploaden. Het zijn met name zzp'ers die wachten tot het laatste moment met het bijwerken van hun kilometeroverzicht. Een typisch klusje om juist nu op te pakken.

Let op! Krijgt u door het corona-virus betalingsproblemen met de Belastingdienst? U kunt dan vragen om bijzonder uitstel van betaling. Daarvoor hebt u wel een verklaring van een deskundige (doorgaans een accountant) nodig. Deze tijdelijke maatregel is onderdeel van het omvangrijke steunpakket voor ondernemers en zzp'ers.



3. Nieuwe inkomstenbronnen aanboren

Uw inkomsten hollen achteruit, maar wellicht is er een manier te bedenken die de schade enigszins kan beperken. Aan voorbeelden geen gebrek. Denk aan al die restaurants die noodgedwongen hun deuren moesten sluiten en nu in allerijl een bezorgtak hebben opgetuigd. Bloemenkwekers krijgen op de veiling geen stuiver meer voor hun producten en openen hun deuren nu voor mensen die zelf tulpen komen plukken. Niet dat het alles goed maakt, maar toch. Hebt u al een plan B?



4. Voorraden checken

Voor veel bedrijven is dit iets voor in de zomer of wat ze zo tegen het einde van het jaar plannen. Soms moeten de deuren er zelfs even voor dicht. Het 'balansen' is een typische klus die u in deze uitzonderlijk rustige periode vaak heel eenvoudig naar voren kunt schuiven. Zo checkt u of de werkelijke voorraad van het assortiment ook echt overeenkomt met de voorraad die op papier staat vermeld. Het kan alvast maar gedaan zijn.



5. Persoonlijke ontwikkeling

Uw zakelijke Engels ontwikkelen. De boeken in voor een studie 'Effectief Leiderschap'. Of wat te denken van die ene SEO-cursus waar u tot nu dusver steeds niet aan toekwam? Dit is hét moment om aan persoonlijke ontwikkeling te doen. Om te investeren in uzelf. Bijkomend voordeel: nagenoeg alle studies en cursussen zijn online en dus thuis te volgen.



6. Een ander helpen

Een crisis brengt vaak het beste in mensen naar boven. Zo is ook deze weken duidelijk te zien. Tandartsen doneren mondkapjes en via Helpdehoreca.nl kunnen mensen waardebonnen aanschaffen voor als de uitbaters hun deuren straks weer opendoen. Ook zijn er ondernemers die gratis webinars organiseren en zo hun kennis delen. Bedenk eens hoeveel goodwill dat oplevert. Misschien is er ook iets dat u zelf kunt doen om collega-ondernemers een hart onder de riem te steken.



7. Gewoon facturen betalen

Het is een logische reactie misschien. U ziet opdrachten wegvallen en trapt om die reden ook zelf op de rem. Bijvoorbeeld door langer te wachten met het betalen van een factuur. Maar sta er in dat geval wel even bij stil wat het betekent als álle ondernemers in Nederland dit zouden doen. Inclusief uw eigen klanten. Dus, kunt u openstaande facturen nog gewoon betalen? Pak dan - zeker in deze tijd - uw verantwoordelijkheid. Hoe eerder, hoe beter.



8. Een verbouwing

Er zijn van die dingen die al langer in de pijplijn zaten, maar waar u steeds niet aan toekwam. Een verbouwing van uw pand bijvoorbeeld, of het (laten) schilderen van het kantoor. Nu het ineens veel rustiger is geworden, kan dit een goed moment zijn om hier eindelijk mee aan de slag te gaan.

Hoe lang het gaat duren voordat alles weer normaliseert en ondernemers de draad weer kunnen oppakken? Niemand die het precies weet. Toch houden steeds meer mensen er serieus rekening mee dat deze situatie nog wel even zo blijft. U kunt uw tijd dan maar beter zinvol besteden.