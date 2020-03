Geen nieuwe klanten naar binnen als de wagentjes op zijn Het gebruik van een winkelwagen wordt verplicht in supermarkten, ook als een klant slechts één product nodig heeft. Bovendien laten supermarkten maximaal één klant per tien m2 winkelvloer toe. In een winkel van 1000 m2 mogen dus maximaal 100 klanten tegelijk binnen zijn. Supermarkten regelen dit door het aantal winkelwagens te beperken. Het gebruik van een winkelwagen helpt klanten ook om voldoende afstand te houden.





In kleinere supermarkten zonder winkelwagens wordt het gebruik van een mandje verplicht. In deze winkels is slechts een beperkt aantal mandjes beschikbaar, zodat het niet te druk wordt in de winkel.

Als bij een winkel op een bepaald moment geen winkelwagen of mandje beschikbaar is, mogen op dat moment geen nieuwe klanten naar binnen. Klanten moeten buiten wachten tot er een wagen of mandje beschikbaar is.

Supermarkten nemen deze maatregel om ervoor te zorgen dat mensen anderhalve meter afstand kunnen houden van elkaar. Deze afstand beperkt het risico voor klanten en medewerkers om elkaar te besmetten met het coronavirus.

Door deze maatregel kan bij een beperkt aantal winkels buiten een rij ontstaan. Supermarkten hebben contact met gemeenten over ondersteuning bij het handhaven van voldoende afstand in wachtrijen buiten.



Oproep ‘Afstand houden’ op kleding vakkenvullers

Ook vakkenvullers helpen klanten eraan herinneren om anderhalve meter afstand te houden. Zij dragen vanaf deze week aangepaste werkkleding met de oproep om afstand te houden. Klanten komen regelmatig en vaak onbewust te dicht in de buurt van supermarktmedewerkers. Veel medewerkers maken zich daar zorgen over en dat is begrijpelijk. De kleding helpt klanten eraan herinneren om voldoende afstand te houden en veilig boodschappen te doen. Supermarktketens kiezen zelf hoe ze hun kleding aanpassen, bijvoorbeeld met een opvallend hesje. Dit kan per keten verschillen.