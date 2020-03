Winkelen transformeert van funshoppen naar doelgericht shoppen in één week Winkeliers vragen het winkelend publiek om voorlopig doelgericht en zo veel als mogelijk alleen hun aankopen te doen, én altijd en overal 1,5 meter gepaste afstand te bewaren. Daarom plaatste de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) in de Telegraaf bijgevoegde advertentie. Met deze oproep stellen de leden van de Raad Nederlandse Detailhandel de veiligheid en gezondheid van hun medewerkers en de klant nadrukkelijker dan ooit centraal, naast de maatregelen die daartoe al zijn genomen.







Beste klant,



Wij doen er in onze winkels alles aan om de verkopen voor iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen.



De veiligheid van onze medewerkers en u, onze klant, staat voorop. Help ons en elkaar.



Dat kan zo:

1. Hou altijd 1,5 meter afstand tot elkaar

2. Kom alleen en doe doelgericht uw aankopen

3. Blijf zo kort mogelijk in de winkel

4. Blijf thuis als u zich ziek voelt, hoest, verkouden bent of koorts hebt (RIVM richtlijn)

5. Betaal alleen met Pin of contactloos

6. Volg altijd de aanwijzingen van onze medewerkers op

7. Een glimlach helpt altijd ๐Ÿ˜‰



Zorg goed voor uzelf en uw omgeving, samen krijgen we het voor elkaar.



Dank voor uw medewerking en begrip.



Raad Nederlandse Detailhandel



Veilig winkelen

Veel winkels in Nederland en hun medewerkers zetten met een enorme krachtsinspanning alles op alles om op een veilige manier open te kunnen gaan voor hun klanten. We missen inmiddels veel bevriende winkeliers en goede buren, winkels die in verband het coronavirus hun deuren tijdelijk hebben gesloten.

De detailhandel bereidt zich voor op de komende tijd en ondersteunt de overheid in hun oproep om de mindset van Nederland te veranderen van ‘funshoppen’ naar ‘doelgericht shoppen’, en te helpen het aantal persoonsbewegingen te beperken. ‘Doelgericht shoppen’ is zoveel als mogelijk alleen, doelgericht aankopen doen, dichtbij huis en met altijd minimaal 1,5 meter onderlinge afstand.

Naast supermarkten, zijn ook andere winkels als ‘cruciaal’ bestempeld, zoals drogisterijen, levensmiddelenspeciaalzaken en dierspeciaalzaken. Zij passen hun winkeloperatie aan en zorgen voor een veilige winkelomgeving.



Andere focus

Andere non-food winkels veranderen hun focus en leveren een grote toegevoegde waarde door bijvoorbeeld hun assortiment razendsnel aan te passen en veel essentiële producten te verkopen waaraan behoefte is. Een van de grootste non-food discount retailers in de fysieke winkelstraat heeft zijn assortiment inmiddels al zo aangepast, dat 50 procent daarvan bestaat uit levensmiddelen (noedels, wraps, soep, noten, etc.), persoonlijke verzorgingsproducten, schoonmaakmiddelen en diervoeding! Dit om te helpen bij de verkoop en distributie van deze essentiële goederen. Ook grote online winkels passen zich aan en richten zich meer op het aanbieden van essentiële producten.

Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid en draagt bij. Iedereen verbouwde zijn winkel, versterkt en beveiligt distributiecentra en zorgt voor een veilige winkelomgeving. Dat kunnen we alleen blijven doen als de consument voorlopig doelgericht komt winkelen, omdat de veiligheid van onze geweldige medewerkers én onze klant centraal staat.