Meer sociale dan technische vraagstukken onder gebruikers gratis vergadersoftware De vraag naar thuiswerksoftware is sinds de uitbraak van Covid-19 verviervoudigd. De uitdaging is echter niet alleen technisch, maar ook sociaal, constateert Voiceworks. Voiceworks keek de afgelopen vier weken naar de aanvragen en tot stand gekomen verbindingen van haar online vergaderoplossing. Het aantal aanvragen voor de thuiswerksoftware verviervoudigde. Het aantal tot stand gekomen verbindingen steeg sinds de thuiswerkmaatregelen met meer dan 500 procent.



De aanvragen kwamen vooral vanuit middelgrote ondernemingen. Bij incidentele thuiswerkdagen kunnen de werknemers van deze bedrijven prima uit de voeten met apps als Whatsapp en webmail. Bij structureel thuiswerken lopen zij echter tegen beperkingen aan.

Terry Aurik, CEO bij Voiceworks: "Niet alle bedrijven en medewerkers hebben de juiste tools om effectief thuis te werken. Dit betekent dat productiviteit en samenwerken onder druk kunnen komen te staan, terwijl dat juist nu belangrijk is."



Thuiswerken eerder sociaal dan technisch uitdagend

te werken, ten eerste noodzakelijk dat iedereen alles voor handen heeft om zijn werk uit te voeren. Systemen moeten goed toegankelijk zijn. Maar het is ook belangrijk om duidelijke afspraken te maken over wat medewerkers van elkaar kunnen verwachten nu ze niet gezamenlijk op kantoor zijn. Aurik vervolgt: "Laat bijvoorbeeld iedereen zijn agenda op openbaar zetten, zodat je inzicht hebt in ieders beschikbaarheid. Stem ook vaste momenten per dag af waarop u elkaar belt om bij te praten, al dan niet met video. En dat kan ook bestaan uit informeel kletsen: een alternatieve invulling van het sociale aspect is minstens zo belangrijk als duidelijkheid en transparantie. Verder is het belangrijk om werknemers aan te moedigen ook thuis goede afspraken te maken, als mensen allebei thuiswerken met kleine kinderen. Dit zorgt voor helderheid voor elkaar en zo weten collega’s wanneer ze op elkaar kunnen rekenen."



Vergaderoplossingen per MKB verschillend

Volgens Aurik is het opvallend dat ondernemers onvoldoende bekend zijn met de onderlinge verschillen tussen verschillende soorten thuiswerksoftware, terwijl die er wel toe doen. "Afhankelijk van de grootte van het bedrijf van de ondernemer en de sector waarin deze opereert is het van belang goed te kijken welke oplossing het meest passend is. We zien dat nauwelijks wordt gekeken naar forse verschillen. Op het gebied van encryptie bijvoorbeeld, integratie met software van derden, dat gesprekspartners zonder administrator-rechten aan de slag kunnen of dat ze hun scherm met elkaar kunnen delen. Ik raad dan ook elke ondernemer aan goed de verschillende vergaderoplossingen in de markt te bekijken alvorens te bepalen welke voor hem of haar het meest geschikt is. Daarnaast is het belangrijk om te weten dat de kwaliteit van de oplossing samen hangt met de bandbreedte van uw internetverbinding. Daarbij draagt hardware, zoals een goede headset, bij aan de geluidskwaliteit."