Markt van de promotionele producten extra hard De coronacrisis raakt ook de branche van de promotionele producten. Vooral het annuleren van evenementen en natuurlijk de besparende maatregelen van bedrijven, maken dat het bestellen van promotionele producten momenteel niet als prioriteit wordt gezien. Ondanks dat, zien partijen in deze branche nog altijd kansen. Zo zijn juist in deze tijden bedankjes extra op hun plek. Ook kunnen bedrijven die fysiek gesloten zijn, maar op een andere manier te werk gaan, met promotionele producten meer onder de aandacht komen.



Steeds meer wordt duidelijk dat de markt van de promotionele producten extra hard getroffen wordt. "We krijgen annuleringen waar dat mogelijk is, maar ook waar dat niet meer mogelijk is. Daar moeten we nu creatief mee omgaan," laat Lex van den Bosch, directeur van Allgifts. weten in een interview op de radiozender BNR. Hij is tevens bestuurslid van het Platform Promotional Products, waar de professionals van het vakgebied zich verenigen en professioneel met hun vak omgaan. Wel lijkt het erop dat Nederlanders nog iets pragmatischer in deze hele economische situatie staan dan bijvoorbeeld Duitsers. In Duitsland lijkt meer angst te bestaan op dit moment.



Economische maatregelen

In de promotionele branche lag de focus tot voor kort op het aankomende EK. Er is door bedrijven in de promotionele branche veel reclame gemaakt voor EK-artikelen. Het verplaatsen van dit evenement is dan ook een grote spelbreker. Waar mogelijk, worden maatregelen getroffen om in elk geval de partijen in deze branche te steunen. Zo is het Platform Promotional Products samen met ondernemersvereniging ONL in overleg om waar mogelijk extra steunmaatregelen vanuit de overheid te realiseren.



Handel blijven drijven

Ondanks het verplaatsen van het EK en veel andere evenementen, en het feit dat er al snel wordt gekort op promotiemateriaal, zullen partijen in de promotionele branche zeker niet bij de pakken neer gaan zitten. Van den Bosch: "Natuurlijk snappen we dat men nu voorzichtig omgaat met uitgaven, maar dat komt de economie niet ten goede." Van den Bosch wil onder de aandacht brengen dat we vooral niet moeten stoppen met handel drijven en moeten doen waar we goed in zijn. "Natuurlijk moeten we allemaal wennen aan de situatie, maar daarna komt die creativiteit, handelsgeest en improvisatie en gaan we er weer wat van maken," voorspelt Van den Bosch.