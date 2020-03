83 procent van organisaties vindt een goede voorbereiding op een ransomware aanval belangrijk Ontrack kondigt de resultaten van zijn ransomware enquête aan. Uit de enquête, die is gehouden onder 541 organisaties, blijkt dat maar liefst 39 procent van de organisaties die getroffen zijn door een ransomware aanval geen toegang hebben tot een werkende back-up. 37 procent van de getroffen organisaties kon hierdoor maar een deel van hun data terughalen.



Daarentegen geeft maar liefst 83 procent van de bedrijven aan dat het belangrijk is om zich goed voor te bereiden op een ransomware aanval. 53 procent geeft aan dat er zelfs een noodplan klaarligt voor een eventuele aanval, 77 procent had hier ook data recovery in opgenomen.

"De Universiteit van Maastricht, het Medisch Centrum Leeuwarden, we horen steeds vaker dat organisaties getroffen worden door ransomware. Hoewel een veilige back-up de garantie geeft om geen schade op te lopen bij een ransomware aanval, blijkt uit ons onderzoek dat veel organisaties geen goede back-up maken," aldus Jaap-Jan Visser, Country Manager van Ontrack Nederland. "Om er zeker van te zijn dat de back-up op de juiste manier is gemaakt, doen organisaties er verstandig aan om hun back-ups en het back-upsysteem regelmatig te controleren. Op deze manier worden eventuele fouten herkent en kunnen deze direct gecorrigeerd worden. Zelfs als er na een ransomware aanval geen back-up is gemaakt, moet u de mogelijkheid om data te herstellen nooit uitsluiten. In sommige gevallen kunnen de data worden teruggehaald."



Tips om ransomware-aanvallen te voorkomen

Om ransomware aanvallen te voorkomen heeft Ontrack de volgende tips samengesteld:

Zorg ervoor dat uw besturingssysteem (ook wel OS genoemd) up-to-date is

Door het besturingssysteem up-to-date te houden, kunnen hackers geen toegang krijgen tot het systeem via kwetsbaarheden die het gevolg kunnen zijn van verouderde software. Download up-to-date beveiligingsprogramma’s

Als u ervoor zorgt dat uw computer over de nieuwste anti-malwaresoftware beschikt, beschermt u deze tegen mogelijke bedreigingen. Er zijn diverse oplossingen verkrijgbaar, dus als ze niet standaard op uw computer zijn geïnstalleerd, moet u even goed rondkijken waar u een goede versie kunt krijgen. Om u te helpen, vindt u hier een overzicht met de top tien beste gratis softwareoplossingen tegen malware op de markt. Zorg ervoor dat al uw apparaten wachtwoordbeveiliging hebben

Een wachtwoord op uw apparaat is de gemakkelijkste manier om het te beschermen. Deze tip klinkt misschien simpel, maar het zou u verbazen hoeveel mensen geen wachtwoorden instellen! Maak moeilijke wachtwoorden

Wanneer u wachtwoorden instelt op uw apparaten, moet u ervoor zorgen dat ze complex zijn en dat u niet hetzelfde wachtwoord gebruikt voor meerdere apparaten. Heb u moeite om wachtwoorden te onthouden, gebruik dan een wachtwoordbeheerder. U kunt ook overwegen om verificatie in twee stappen in te stellen. Pas op voor phishingberichten

Jazeker, ze bestaan nog! De dagen dat een prinses uit het buitenland moest worden gered, zijn al lang voorbij; hackers zijn een stuk slimmer geworden! Ontvangt u een e-mail waarover u twijfels hebt, controleer dan of het e-mailadres echt van de persoon is van wie wordt beweerd. Als een e-mail bijvoorbeeld van Apple afkomstig lijkt te zijn en het e-mailadres is XXX@789.com, dan is dat dus niet zo! Zorg dat uw back-up up-to-date is

Uzelf beschermen betekent ook een back-up van je gegevens hebben. Als u namelijk door malware wordt getroffen, kunt u uw systeem snel en zonder gedoe opnieuw opbouwen. Zorg ervoor dat uw back-upsysteem niet verbonden is met uw netwerk (of alleen zolang dat nodig is). Zo voorkomt u dat de back-up ook wordt getroffen door malware. Overweeg het gebruik van tapes als back-upsysteem

Tapes bieden de meeste veiligheid voor uw gegevens met betrekking tot opslag. Zodra uw back-up op een tape is gezet, wordt de tape uitgenomen en is deze niet meer verbonden met het netwerk. Zo kan de tape nooit last hebben van een malwareaanval.