Belastingaangifte is vaak prima zelf te doen voor kleine ondernemers Ondernemers houden zich begrijpelijkerwijs het liefst bezig met het echte ondernemen. U bent immers een onderneming begonnen om bepaalde producten of diensten te kunnen leveren aan klanten. Maar bij een onderneming komen ook allerlei andere zaken kijken. Zoals het bijhouden van een administratie. Het belangrijkste moment voor de administratie ligt in maart of april, als u belastingaangifte over het voorgaande jaar moet doen. Het is dus weer tijd de belastingaangifte over 2019 te doen.



Veel ondernemers besteden deze klus graag uit. Hoewel aangifte voor ondernemers ingewikkelder kan zijn dan voor mensen die in loondienst werken, is het (eventueel met wat kleine hulp) echter vaak prima zelf te doen. Karin de Goey van Cnvvakmensen.nl geeft hiervoor vijf tips.



Zorg dat uw administratie op orde is

De Goey benoemt als eerste dat het belangrijk is uw zakelijke administratie op orde te hebben. "De belastingaangifte bestaat uit twee onderdelen. Het privégedeelte, dat bijvoorbeeld betrekking heeft op uw woning, is vaak al vooraf ingevuld. Dit hoeft u alleen maar te controleren." Hij vervolgt: "Het zakelijke gedeelte dient u zelf in te vullen. De belastingdienst wil grofweg drie dingen weten: uw inkomsten, kosten en aftrekposten. Hoe beter uw administratie is, hoe gemakkelijk deze gegevens in te vullen zijn."



Pas middeling toe bij wisselende inkomens

De Goey benoemt daarnaast de mogelijkheid om middeling toe te passen bij wisselende inkomens. "Hebt u de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten gehad? Omdat uw onderneming het beter of slechter deed? Of omdat uw inkomen tijdelijk daalde toen u na werken in loondienst uw onderneming bent gestart? U betaalt dan waarschijnlijk in de goede jaren meer belasting dan het geval zou zijn wanneer de inkomsten gelijkmatig over een aantal jaren worden verdeeld. Als dit het geval is, kunt u in aanmerking komen voor de middelingsregeling."



Weet dat de premie voor arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar is

Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Nu deze nog niet verplicht is gesteld (wat in de toekomst wel het geval zal zijn), is de premie hiervan aftrekbaar. De Goey: "U kunt de betaalde premie van deze verzekering als aftrekpost bij het onderdeel 'uitgaven voor inkomensvoorzieningen' opnemen."



En dat dit ook geldt voor uw pensioenvoorziening

Hetzelfde geldt volgens De Goey voor geld dat u opzijzet voor uw pensioen. "Ook als ondernemer moet u aan uw pensioen denken. Dit kan door een bedrag via de fiscale oudedagsreserve te reserveren of pensioen te sparen via banksparen of lijfrente. De reservering of betaalde premie is aftrekbaar bij uw aangifte inkomstenbelasting 2019. U betaalt pas belasting over het bedrag wanneer dit vrijvalt, wat tijdens de pensioengerechtigde leeftijd lager is." Hij maakt hierbij wel een kanttekening. "De voorziening mag alleen worden afgetrokken mits u voldoende jaarruimte hebt. De toevoeging aan uw oudedagsreserve over 2019 is 9,44 procent van de winst, met een maximum van 8.999 euro.



Beoordeel jaarlijks of u in aanmerking komt voor toeslagen

Ondernemers hebben vaak te maken met wisselende inkomsten. De Goey: "Daarom is verstandig om jaarlijks te controleren of u, indien van toepassing samen met uw toeslagpartner, in aanmerking komt voor toeslagen. Hierbij kunt u denken aan huurtoeslag, zorgtoeslag, kindgebonden budget of kinderopvangtoeslag."