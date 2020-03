Tip 1: licht uw debiteuren door Als uw onderneming niet goed loopt, wilt u uiteraard financiële problemen, en zeker een faillissement, voorkomen. Wat kunt u doen om er voor te zorgen dat u niet in die situatie verzeild raakt? Richard Oerlemans van atlantisfinanciers.nl geeft daarom een aantal algemene maar zeer bruikbare tips.



Loop eens door uw debiteurenbestand heen en kijk binnen hoeveel dagen uw opdrachtgevers en kopers betalen. Benader degenen die het traagst betalen. Uiteraard hoeft u ze niet uit te leggen dat u financiële nood wil voorkomen. U kunt ze wel vragen of ze tevreden zijn over uw dienstverlening en daarna of ze iets eerder hun openstaande facturen willen betalen. Als alle minder snelle betalers bijvoorbeeld tien dagen eerder geld overmaken, verandert dat al iets aan uw financiële positie. Uiteraard focust u hier vooral op de grotere afnemers.



Zelf iets later betalen

Betaalt u zelf uw schuldeisers altijd snel? Kijk dan eens of u facturen open hebt staan die ook wel een week (of twee) later betaald kunnen worden. Natuurlijk wilt u niet iemand anders in de problemen brengen, maar zeker voor grote bedrijven zal die vertraagde betaling geen gevolgen hebben. Het is niet verstandig om zelf (veel) te laat te gaan betalen. Dat wilt u andersom namelijk ook niet. Bedenk ook dat u geen goeie leveranciers wil kwijtraken of dat uw betalingsgedrag als negatief wordt neergezet.



Prijzen verhogen

Deze tip geldt alleen als u niet al regelmatig uw tarieven hebt verhoogd. Het lijkt een druppel op een gloeiendhete rode plaat maar het maakt echt verschil als u voor die grote levering 1% meer ontvangt. Uw kosten blijven immers gelijk. Communiceer wel duidelijk waarom u een prijsverhoging doorvoert, en dat is uiteraard niet het voorkomen van financiële problematiek.



Kritisch door uw kostenposten

Wellicht heeft u dit al gedaan, maar ga eens kritisch door al uw uitgaven. Welke leveren jou relatief weinig op en brengen de bedrijfsvoering niet in gevaar als u er mee stopt? Zijn er goedkopere alternatieven die ook goed zijn? Het zal u verbazen wat u nog kunt besparen.

Bovenstaande tips zijn vrij universeel maar wat indien u in een situatie verkeerd waar dat de nood echt aan de man is. Bovenstaande tips zijn reeds geïmplementeerd maar dit heeft te weinig positieve invloed gehad.



Vraag uitstel van betaling aan

Dit is een optie als u op dit moment even voor een kortere periode uw openstaande facturen niet kunt betalen maar zelf grote betalingen verwacht. Bij uitstel van betaling kan niemand beslag leggen op uw spullen of faillissement aanvragen. Dit zou immers het einde van uw bedrijf kunnen betekenen. Gevolg is wel dat de rechtbank een bewindvoerder aanstelt. In volledige openheid gaat u met diegene samenwerken, met als eerste doel meer inkomsten te krijgen. Een andere optie is om in dit geval van een externe financier in te schakelen om te kijken naar opties voor een tijdelijk financiering op basis van factoring.



Schuldhulpverlening

Als er serieuze dreiging van een faillissement is, dan kan een schuldhulpverlener u helpen met een nulmeting. Hij analyseert uw bedrijf volledig, geeft aan hoe u een faillissement nog kunt voorkomen en een inschatting van de kans daarop. Mocht u denken aan bedrijfsbeëindiging, dan hij u daar ook bij helpen.



Krediet aanvragen

U begrijpt dat in deze situatie de kans op het verkrijgen van een bankkrediet niet heel groot is. Een bank wil namelijk dat u aantoont dat u de verstrekte lening ook terug kunt betalen. Misschien komt u echter in aanmerking voor een tijdelijk krediet van uw gemeente, waarmee u uw schulden kan aflossen. Uw schuldeisers krijgen dan een voorstel voor gedeeltelijke betaling van hun openstaande facturen. Als ze akkoord gaan, schelden ze jou de rest van de schuld kwijt. Daarmee krijgen ze dus niet alles betaald maar altijd meer dan wanneer u failliet gaat en andere schuldeisers voorrang krijgen. In dat geval kan jij dus met een schone lei doorgaan met uw bedrijf. Uiteraard moet u ook deze lening terugbetalen. Voordeel is wel dat u minder schulden hebt hoeven aflossen.



Afloscapaciteit bepalen

Een andere mogelijkheid die mogelijk enige financiële verlichting biedt, is de afloscapaciteit, ook wel spaarsanering genoemd. Een deskundige bepaalt samen met jou wat jij maandelijks echt nodig hebt, voor vaste lasten en levensonderhoud. Wat u daarboven overhoudt aan inkomsten wordt de afloscapaciteit genoemd. Gedurende maximaal drie jaar worden er vervolgens bedragen aangeboden aan uw schuldeisers. Ze krijgen de vraag dit aanbod te accepteren en de restantschuld kwijt te schelden. Dit lijkt dus op het eerder beschreven krediet van de gemeente. Ook van de afloscapaciteit is het uiteraard de bedoeling dat u op termijn schuldenvrij bent en uw bedrijf weer gezond is.