Het inrichten van een optimaal netwerk thuis hoeft niet complex te zijn Een optimale en veilige internetverbinding zijn voor het bedrijfsleven inmiddels primaire levensbehoeftes. Nu het coronavirus ook ons land ontregelt en steeds meer Nederlandse werknemers uit voorzorg of noodgedwongen thuis werken, worden dezelfde eisen gesteld aan de verbinding thuis.



Volgens NETGEAR is het wel belangrijk dat er aandacht is voor zowel de beveiliging van de internetverbinding thuis, als voor de prestaties van de connectie. Nu steeds meer mensen thuis werken, worden er hoge eisen gesteld aan de internetverbinding thuis.



Daarom geeft NETGEAR vijf tips voor een optimale verbinding thuis:

1. Zorg voor een beveiligde omgeving

Als ute maken hebt met gevoelige bedrijfsdata en persoonsgegevens dan is het cruciaal om in een optimaal beschermde online omgeving te werken. Een VPN (Virtual Private Network) zorgt voor een veiligere internetverbinding en beschermt privacy beter. Daarnaast is het goed om uw Gateway te beveiligen. Alle apparaten die hieraan verbonden worden, zoals IOT, smartphones, laptops, tablets, worden hierdoor beveiligd.



2. Maak afspraken over tools

Zorg ervoor dat u als bedrijf met medewerkers afspreekt welke applicaties gebruikt worden voor onderlinge communicatie en online meetings. Op deze manier blijft de bereikbaarheid op peil.



3. Test of het werkt

Als werkgever doet u er goed aan om personeel alvast een keer thuis te laten werken zodat zij kunnen checken waar ze tegenaan lopen. Als blijkt dat het niet goed werkt, kan tijdig worden ingegrepen om te zorgen voor een betere internetverbinding, een goed thuiswerksysteem en een VPN-verbinding die het netwerkverkeer versleutelt.



4. Zorg dat er geen ongewenste apparatuur is aangesloten op laptop of desktop

Op een laptop van het bedrijf zal dit waarschijnlijk niet zo gauw het geval zijn, maar wanneer werknemers genoodzaakt zijn om vanaf een eigen computer of laptop te werken, is het belangrijk hiernaar te kijken en, zo nodig en mogelijk, actie te ondernemen. Onnodige applicaties of apparatuur kunnen voor een lagere internetsnelheid zorgen, wat in het geval van thuiswerken niet wenselijk is.



5. Zorg voor een goed Wifi-systeem

Wanneer uw medewerkers noodgedwongen thuis moeten werken en daar mogelijk met hun hele gezin zitten, is het raadzaam hen te laten weten bij wie ze terecht kunnen als zij aanlopen tegen overbelasting van het Wifi-netwerk thuis. Goede Wifi-systemen kunnen intensief internetgebruik van meerdere gezinsleden tegelijk gewoon aan. Maar wanneer problemen met internetsnelheid en bereik in huis zorgen dat online meetings verbroken worden of programma’s vastlopen, dan zouden bedrijven hun medewerkers kunnen ondersteunen met een kleine bijdrage om een beter systeem te kopen.

"Het inrichten van een optimaal netwerk thuis hoeft niet complex te zijn. We komen nu in de situatie dat mensen, soms noodgedwongen, thuis werken. Dan is het prettig dat medewerkers verbonden blijven. Dus ook wanneer andere leden van het gezin het netwerk belasten via andere applicaties zoals Netflix," zegt Arend Karssies, Regional Director bij NETGEAR. "Voor bedrijven is het nu in verband met het snel verspreidende coronavirus belangrijk om het belang van een goede thuisconnectie te benadrukken. En voor medewerkers om ook hierin hun verantwoordelijkheid te nemen."