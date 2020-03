De voortekenen zijn niet hoopgevend Nederland staat op de derde plaats van economieën die het hardst worden geraakt door het Corona-virus. Bovenaan staat Taiwan en Zuid-Korea. Daarna volgen Nederland, Hongarije en Indonesië (China is als ‘veroorzaker’ buiten beschouwing gelaten). Dat stelt Euler Hermes.. De sectoren die het hardst worden getroffen zijn chemie, transport, automotive, textiel en elektronica. Euler Hermes schat dat er door het Corona-virus elk kwartaal voor $320 miljard verloren gaat aan handel in goederen en diensten wereldwijd. Dit handelsverlies per kwartaal is vergelijkbaar met de impact van een heel jaar handelsoorlog tussen de VS en China.



Johan Geeroms, Hoofd Risk Underwriting van Euler Hermes Nederland over de situatie in ons land: "We hebben een extreem open economie met een relatief sterke verwevenheid met China. Dan komt zo’n ingrijpende logistieke verstoring hard aan. Complete toeleveringsketens liggen plat. En dat is niet een-twee-drie hersteld. Voordat de hele zaak weer op volle toeren draait zijn we maanden verder. Het Nederlandse bedrijfsleven wordt hierdoor stevig geraakt."



Verkeerde kant van de streep

Geeroms neemt de Rotterdamse haven als voorbeeld. "De grootste haven van Europa. 45 procent van alle containers in Rotterdam is Azië-gerelateerd. Als de kraan in China dicht, heeft dat grote gevolgen. De haven zelf spreekt over twintig procent minder afvaarten, maar het gaat mij ook over het effect daarna: de gevolgen voor de bedrijven. Niet alleen de grote jongens, maar juist ook het mkb. Er is maar weinig voor nodig om aan de verkeerde kant van de streep terecht te komen. Ik kan geen exact percentage noemen, maar ik verwacht dat het drama groter gaat uitpakken als de ‘fabriek van de wereld‘ niet snel een doorstart maakt."

Geeroms ziet twee soorten bedrijven die direct worden bedreigd: "De toch al zwakke broeders met te weinig vet op de botten en de snelle groeiers. Wij zien dat betalingsafspraken onder druk staan. Betalingstermijnen worden opgerekt en de aanvragen voor afbetalingsregelingen nemen sterk toe. Oftewel: liquiditeitsproblemen steken de kop op. Dan kun t u op uw vingers uittellen dat hierdoor flink wat extra bedrijven het loodje leggen."



Kleine marges, lege schappen

Volgens Geeroms zijn er specifieke sectoren die dubbelhard geraakt worden. Hij doelt op producten als textiel, computers, elektronica, zonnepanelen en half-fabrikaten. "China heeft in deze hoek een grote vinger in de pap. Veel van deze sectoren werken met minimale marges. Die houden hun voorraden liefst zo klein mogelijk. Als de toevoer dan stilvalt zijn in no time de schappen leeg. Hoe lang kunt u dat uitzitten als bedrijf?"

De voortekenen zijn niet hoopgevend, aldus Geeroms. Hij wijst op de OESO die praat over een mogelijke halvering van de economische groei. Ook de forse renteverlaging in de VS vindt Geeroms verontrustend. "In een klap 0,5 procent lager. Dat is voor het laatst gebeurd toen in 2008 de financiële crisis uitbrak. Waarom niet eerst en kwart procent? Nee, ze schieten meteen met een bazooka. Wat weten zij, wat wij niet weten?"



Pas op met staatssteun

Wat moet er volgens Geeroms gebeuren? "Corona haalt de hele wereldhandel overhoop. Dat heeft ernstige gevolgen, maar het biedt ook kansen; nieuwe marktopportuniteiten. Waar we voor op moeten passen is dat we het met staatssteun proberen op te lossen. Daarmee helpt u het gezonde marktmechanisme om zeep. Zwakke bedrijven zullen Corona als smoes aanvoeren; je krijgt dan oneerlijke concurrentie. Laat Corona geen excuus zijn om alles en iedereen financieel te injecteren. Daar worden we alleen maar zwakker van."