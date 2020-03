Nieuwe financieringsoplossingen bieden meer mogelijkheden voor MKB Nieuwe financieringsoplossingen hebben de manier waarop het Europese midden- en kleinbedrijf (MKB) werkt vorig jaar aanzienlijk veranderd. Dit blijkt uit het jaarverslag van fintech-bedrijf Factris. De resultaten van dit Nederlandse bedrijf tonen een scherpe stijging van de alternatieve financieringsactiviteiten in 2019, evenals een verandering in wat klanten kunnen bereiken door het financieren van hun facturen middels ‘factoring’.



Factris meldde meer dan 3.000 gefactorde facturen per maand, met een totaal volume van ruim €250 miljoen aan het eind van 2019. Met zo veel MKB-bedrijven die andere vormen van financiering gebruiken – met name factoring – is het duidelijk dat er een verschuiving heeft plaatsgevonden in hoe het MKB zijn bedrijfsvoering financiert.

"Een deel van deze verschuiving in MKB-financiering is het gevolg van de snelheid van factoring in vergelijking met financiering door banken," vertelt Factris-CEO Brain Reaves. "Als een MKB"er financiering van een nog onbetaalde factuur nodig heeft, koopt Factris die factuur en betaalt hem nog dezelfde dag. Dat levert de ondernemer cashflow op die hij direct kan inzetten. Zo kunnen betalingen eerder gedaan worden en kan de ondernemer bijvoorbeeld kortingen op aankopen bedingen."



Verschillende manieren van factoring

De resultaten toonden ook aan dat MKB-bedrijven factoring op verschillende manieren inzetten. Sommigen gebruiken factoring om de groei van het bedrijf te financieren, terwijl anderen er bijvoorbeeld extra seizoensarbeid mee betalen. Bovendien bleek factoring niet beperkt tot een bepaalde beroepsgroep, zoals bleek uit de top drie van Factris-klanten: uitzendbranche, groothandel en fabricage.

De bedragen die werden gefactord verschilden enorm. Dit toont aan dat zowel grote als kleine MKB-bedrijven factoring inzetten om hun financieringsbehoefte te vervullen.

Reaves gaat verder: "Het snelle, eenvoudig verkrijgbare kapitaal dat factoring oplevert, biedt MKB-bedrijven door heel Europa ongekende mogelijkheden en helpt hen meer te bereiken dan vroeger mogelijk was."