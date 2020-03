De tweede ronde van het innovatie- en businessbooster programma BioVoice is weer van start. Uitgangspunt van het BioVoice-programma is de vraag van een grootbedrijf naar een biobased of circulaire oplossing voor een bestaand probleem. Mkb’ers en start-ups worden uitgenodigd te reageren op deze zogenoemde challenges.



In 2019 was er een eerste ronde met zeven van zulke innovatievraagstukken. Deze leverde een prachtig resultaat op, namelijk dertien innovatiecontracten tussen grootbedrijven en mkb’ers/start-ups.



BioVoice 2020: ook circulaire innovatievraagstukken

BioVoice stelt vanaf 2 maart weer zes weken lang een aantal challenges open. Dit keer zijn het er negen, van de gerenommeerde bedrijven Cargill, Dow, Cosun, SABIC, LambWeston/Meijer en Capi Europe. Nieuw deze ronde is dat er naast biobased, ook circulaire innovatievraagstukken in BioVoice zijn opgenomen. En dat het werkgebied is uitgebreid met Midden-Brabant en nu geheel Zuidwest-Nederland omvat. BioVoice is dus volop in ontwikkeling. Het doel blijft daarbij hetzelfde: nieuwe kennis en/of techniek in een stroomversnelling brengen en verwaarden. Voor een sterkere biobased- en circulaire economie in de regio.



Terugblik ronde 1

Op de zeven challenges van Cargill, Cosun en Rodenburg Biopolymers in 2019 kwamen vanuit het mkb vele reacties en bijna 50 aanmeldingen met concrete oplossingen. 19 kansrijke oplossingen werden geselecteerd voor deelname aan de BioVoice challenge weeks. Tijdens de challenge weeks leerden de deelnemers de regio(nale faciliteiten) en de bedrijven achter de innovatievraagstukken kennen. Ook namen ze deel aan werksessies en workshops, bijvoorbeeld over business modeling, financiering en IP. En ze werkten intensief samen met de challenger, om tot een kansrijke match te komen in de vorm van een innovatiecontract.



Resultaat: dertien koppels startten hun concrete samenwerking

Met het toekennen van de dertien innovatiecontracten begon het echte werk: het ontwikkelingstraject. Met het innovatiecontract als sleutel tot een uitgebreid systeem aan financiering en ondersteuning. De dertien koppels van challenger & deelnemer zijn allemaal constructief samen aan de slag. Een aantal samenwerkingen zijn de pilotfase al voorbij en nu bezig met opschaling. Een drietal aansprekende voorbeelden is te vinden op de nieuwspagina van de BioVoice website.



Deadline huidige ronde

De openstellingsperiode van de negen nieuwe challenges eindigt op donderdag 9 april. Voor die tijd kunnen geïnteresseerde mkb’ers en start-ups alle benodigde informatie vinden en hun pitch indienen op het online challengeplatform van BioVoice .