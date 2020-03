Is het tijd om een bv te worden? Als u als ondernemer start is een eenmanszaak een prima rechtsvorm. U gaat naar de Kamer van Koophandel en minuten later is uw eenmanszaak een feit. Zeker de eerste paar jaar is het fijn werken met een eenmanszaak. Ook de voordelen die de overheid biedt aan een startende ondernemer spelen hierbij een rol. Maar als uw bedrijf op alle vlakken blijft groeien, is het verstandig om na te gaan of een eenmanszaak nog wel de juiste rechtsvorm voor u is.



U zou namelijk onnodig veel risico’s kunnen lopen of onvoordeliger uit kunnen zijn als je niet tijdig overschakelt van een eenmanszaak naar een besloten vennootschap. Op verjaardagen, feesten en bij netwerkborrels hoort u het vast vaak: ‘Is het geen tijd om een bv te worden?’ Jason Zoethout en Paul Weideman van Admiprofs hebben veel ervaring in het begeleiden van ondernemers bij het maken van deze stap en lichten deze nader toe.



Belastingtechnische voordelen

Vooropgesteld: als ondernemer wilt u natuurlijk zo min mogelijk belasting betalen. Zoethout: "Als u een eenmanszaak hebt, betaalt u inkomensbelasting over de winst. In Nederland werken we met belastingtarieven, waarbij het hoogste tarief in 2020 49,5 procent bedraagt. Zodra een gedeelte van de winst hier binnen valt, betaalt u dus nagenoeg de helft belasting. Als u een bv hebt, betaalt u in eerste instantie maximaal 25 procent vennootschapsbelasting. Met andere woorden, hebt u een bedrijf dat veel winst maakt, dan is een bv zeer aantrekkelijk."

Weideman vult hierop aan dat u er vervolgens voor kunt kiezen als ondernemer om een deel van de winst in uw bedrijf te laten zitten. "Dit geld kan worden aangewend om te investeren in diverse bedrijfsactiviteiten."



Persoonlijke aansprakelijkheid

Weideman gaat vervolgens in op het risico op persoonlijke aansprakelijkheid. "Als eigenaar van een eenmanszaak bent u volledig aansprakelijk voor alle schulden in het bedrijf. Op het moment dat uw bedrijf mindere tijden kent en u kunt schuldeisers niet meer betalen, dan zullen zij zich ook richten op uw privévermogen. Bij deze rechtsvorm is de eenmanszaak immers direct verbonden met uw privévermogen. Dit kan grote gevolgen hebben, bijvoorbeeld door de noodzakelijke verkoop van uw woning om de schuldeisers te kunnen betalen."

Zoethout geeft aan dat dit bij een bv anders werkt. "Hier is namelijk de bv zelf de rechtspersoon. In het geval van schulden kunnen schuldeisers alleen aanspraak maken op bezittingen die de bv heeft. Met andere woorden, wat u als ondernemer in de bv hebt opgebouwd, is het maximale dat u kwijt kunt raken. Hoogst zelden kan overigens wel een uitzondering worden gemaakt als er echt sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur."



Het juiste moment van overstappen

U zou kunnen stellen dat zodra de bedrijfswinst sterk toeneemt ten opzichte van voorgaande jaren en u daarnaast het benodigde salaris aan uzelf relatief laag kunt houden, het fiscaal interessant is om een bv op te richten. Weideman: "In dit geval betaalt u simpelweg minder belasting dan in een eenmanszaak en wordt deze rechtsvorm interessant. Natuurlijk spelen naast de winst ook andere afwegingen een rol of een bv interessant voor u is. Als u het bijvoorbeeld belangrijk vindt om privé en zaken gescheiden te houden, is een bv ook aan te raden. Houdt er in dit geval wel rekening mee dat aan de omzetting naar een bv extra kosten verbonden zijn. U zult een bv namelijk op moeten richten bij de notaris. Daarnaast bent u verplicht om de jaarcijfers van de bv te publiceren. Het overstappen van een eenmanszaak naar een bv is iets waar u als ondernemer dus goed over na moet denken."