Wat als uw klant weigert te betalen? Als u producten levert of diensten verleent aan uw klanten, zijn zij verplicht u het afgesproken bedrag daarvoor te betalen. Vroeg of laat krijgt helaas iedere ondernemer wel eens te maken met facturen die niet betaald worden. Het is raadzaam dan eerst even telefonisch of per mail contact te zoeken met de klant. Deze kan immers nog een vraag hebben over de factuur. Of de factuur was zoekgeraakt, of de klant was vergeten deze in te boeken.



Maar wat doet u met slecht betalende klanten die blijven weigeren facturen te betalen? Karel de Winter van Dutchcreditbrokers.com geeft enkele tips.



Betalingsherinnering en aanmaning

Heeft een klant een factuur niet betaald, dan is het volgens De Winter gebruikelijk om een aantal dagen na de vervaldatum van de factuur eerst contact te zoeken en vervolgens een vriendelijke geformuleerde betalingsherinnering te sturen. "Vaak is een factuur niet opgemerkt of vergeten, en wordt deze snel na het sturen van een betalingsherinnering alsnog betaald. Ontvangt u toch nog steeds geen betaling? Dan wordt het tijd voor aanmaning, waarin u de klant op een meer dringende toon kunt wijzen op betaling van het openstaande bedrag. Ook kunt u aangeven dat een incassobureau inschakelen de volgende stap zal zijn als betaling alsnog uitblijft."



Een incassobureau inschakelen

De Winter benoemt dat veel ondernemers denken dat het inschakelen van een incassobureau iets is dat alleen grote bedrijven doen. "Toch kan dit een goede manier zijn om uw recht te halen, want ook u hebt recht op het geld voor een verleende dienst of geleverde product. Ook al gaat het maar om een klein bedrag." Wil u hoge kosten voor het incassotraject voorkomen, dan raadt hij aan te kiezen voor een incassobureau dat werkt volgens het principe ‘no cure, no pay’. "Zij sturen u alleen een factuur als het daadwerkelijk lukt om een vordering te verhalen op een debiteur."



Hij legt uit hoe een incassobureau te werk gaat. "Zo proberen zonder juridische stappen te ondernemen achterstallige vorderingen te incasseren. Daarin verschillen ze van een deurwaarder. Debiteuren worden aangemaand openstaande facturen te voldoen door brieven te sturen met het verzoek deze binnen een bepaald aantal dagen te betalen. De debiteur moet nu niet alleen de openstaande factuur betalen maar ook de extra kosten voor het incassobureau. Dit is vaak reden genoeg om alsnog snel te betalen."



Een deurwaarder inschakelen en een gerechtelijke procedure starten

De Winter geeft aan dat de volgende stap bestaat uit een incassotraject met behulp van een deurwaarder. "Dit wordt ook wel het minnelijke traject genoemd. Tijdens dit traject wordt geprobeerd de openstaande facturen te laten betalen met behulp van een deurwaarder. Als ook dat niet lukt, dan kan overgegaan worden tot een gerechtelijke procedure. Deze verloopt via de rechter, er kan beslag worden gelegd op onder andere een inboedel of bankrekening."



Voorkom financiële problemen met een kredietverzekering

De Winter wil tot slot benoemen dat u vervelende financiële gevolgen door wanbetalers kunt voorkomen door een kredietverzekering af te sluiten. "Bent u actief in een branche waarin grote bestellingen met kleine winstmarges worden geplaatst? Dan kan het niet betalen van een debiteur een flinke kostenpost opleveren. Een kredietverzekering beschermt u tegen het niet betaald krijgen van openstaande facturen. Zo voorkomt u dat wanbetalingen een te groot negatief effect hebben op de liquiditeit van uw onderneming."