Check gratis op welke aftrekposten u recht hebt De Vooraf Ingevulde Aangifte (VIA) is dan misschien erg makkelijk voor particulieren, maar voor zzp’ers schuilt het gevaar dat zij honderden euro’s mislopen. Doordat aftrekposten en belastingvoordelen niet vooraf automatisch ingevuld zijn in de belastingaangifte, worden deze posten door bijna 80 procent van de zzp’ers niet, of niet optimaal, benut. Hierdoor laat de zzp’er jaarlijks gemiddeld 292 euro aan belastingvoordeel liggen bij hun aangifte, blijkt uit de +500 aangiftes die in 2019 zijn verzorgd door ZZP Belastingadviseurs.



Uit de gedane aangiftes van 2019 blijkt dat bijna 80 procent van de zzp’ers belangrijke aftrekposten en/of toelages laat liggen. De startersaftrek en zelfstandigenaftrek zijn vaak wel bekend, maar mogelijkheden als Fiscale Oudedagsreserve (FOR), Kleinschaligheid Investeringsaftrek (KIA) of bijvoorbeeld willekeurig afschrijven zijn nauwelijks bekend bij de ondernemer en blijven vaak onbenut.

"Geen enkele ondernemer betaalt graag te veel belasting, integendeel kunnen we wel stellen. Om de zzp’er een snel overzicht te geven van al zijn belastingvoordelen hebben we vorig jaar de ZZP aftrekpostenscan ontwikkeld," aldus Leendert Maat van ZZP Belastingadviseurs. "Deze snelle en eenvoudige scan checkt binnen enkele minuten op welke aftrekposten en toelages de zzp’er recht heeft. De aftrekpostenscan is inmiddels al door meer dan 15.000 ZZP’ers ingevuld."



De aftrekpostenscan is gratis te doen op www.zzpba.nl/aftrekposten-scan