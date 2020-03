Solar projecten lopen vertraging op door corona De berichten rond het coronavirus volgen zich in snel tempo op. De impact van het virus is veel groter dan dat de media eerder berichtte. De handel en het openbare leven ligt in veel Chinese steden zo goed als stil. Ook de solar markt gaat de gevolgen hiervan nu onomkeerbaar merken. "Grote zonne-energieprojecten in Nederland die nu op de planning staan kunnen qua oplevering nu serieus onder druk komen te staan," geeft Gerard Scheper van European Solar aan.



"Inmiddels zijn binnen acht Chinese provincies alle zonnepaneelfabrieken stilgelegd, dit gaat zeker impact hebben. Door het virus is het logistieke proces de grootste bottleneck, de afstanden voor toeleveranciers zijn vaak enorm in China. Kleinere producenten hebben hier in de praktijk minder last van, maar de berichten die mij nu bereiken geven aan dat de productie ook bij hen binnen enkele dagen stokt. Het logische gevolg is dat solar projecten hier in Nederland en in heel Europa flinke vertraging gaan oplopen." Mede door de recente uitbraak van het coronavirus in andere delen van de wereld zal de productiestop en aanvoer van zonnepanelen langer duren dan eerder was voorzien. Scheper verwacht hierdoor een tijdelijke prijsstijging van zonnepanelen. "Dit alles raakt nu ook ambitieuze zonne-energieprojecten die zich momenteel in de opstartfase bevinden. Er breken spannende tijden aan, veel projecten vallen onder de SDE subsidie, deze stelt dat een zonne-energieproject binnen 1.5 jaar gerealiseerd moet worden. Komende week zijn wij aanwezig op een internationaal solar business event in Dubai. Een goed moment om wereldwijd stakeholders te spreken over de huidige situatie in China."