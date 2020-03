59 procent doet minder snel kredietaanvraag bij bank dan tien jaar geleden Maar liefst 49 procent van de Nederlandse ondernemers gaat voor financiering liever naar een kleine kredietverstrekker dan een grote bank. Met 65 procent zijn vooral jonge ondernemers (tot 35 jaar) deze mening toegedaan. Dit blijkt uit onderzoek van MKB-verstrekker Caple onder 368 ondernemers met minimaal tien medewerkers, uitgevoerd door Markteffect. In tegenstelling tot tien jaar geleden, zeggen zes op de tien ondervraagden tegenwoordig minder snel een kredietaanvraag bij een bank te doen.



"Het aanbod van kredietverstrekkers is de afgelopen tien jaar toegenomen. Naast (de groot) banken kunnen MKB-ondernemers voor hun kredietaanvragen tot een miljoen euro tegenwoordig net zo goed terecht bij kleine (vaak alternatieve) financiers," zegt Michiel Slinkert, managing partner bij Caple. "Het komt het ondernemersklimaat ten goede dat er meer keuze is en ondernemers kleine kredietverstrekkers op waarde weten te schatten."



Vertrouwen online kredietverstrekker

Dat alternatieve kredietverstrekkers een aanvulling vormen op het aanbod van de banken blijkt ook uit het vertrouwen dat ondernemers stellen in dergelijke kredietverstrekkers. Zo blijkt uit het onderzoek dat maar liefst 42 procent van de ondernemers online kredietverstrekkers vertrouwt. Al zit hier een duidelijk onderscheid tussen de verschillende leeftijdsgroepen. Bij ondernemers van boven de 65 is het vertrouwen met vier procent bijzonder klein. Onder jonge ondernemers bedraagt dit percentage maar liefst 59 procent.

Opvallend genoeg zegt 38 procent van de ondernemers meer vertrouwen te hebben in kleine kredietverstrekkers dan in grote banken. Bij ondernemingen met 25 tot en met 50 medewerkers is dit zelfs meer dan de helft. Slinkert: "Ondernemers hebben door dat kleine kredietverstrekkers snel een op maat gemaakte service kunnen leveren waar het bij sommige banken wel zes tot acht weken kan duren voordat er duidelijkheid is over een zakelijke kredietaanvraag."



Financiële problemen

Ondanks het vertrouwen geeft meer dan een derde (34 procent) van de ondernemers aan niet te weten waar ze op moeten letten om te bepalen of een kredietverstrekker betrouwbaar is of niet. Bij ondernemingen met tien tot en met 24 medewerkers is dit zelfs 41 procent. Maar liefst een derde (32 procent) van de ondernemers zegt wel eens in de financiële problemen te zijn gekomen doordat niet alles duidelijk was bij de kredietaanvraag. Bij jonge ondernemers (45 procent) gebeurt dit het vaakst.

"Het is natuurlijk onwenselijk als ondernemers in de problemen komen door onduidelijkheden in de kredietaanvraag. Enerzijds ligt hier een belangrijke taak voor de kredietverstrekkers anderzijds moeten ondernemers ook de moeite nemen om zich goed te laten adviseren. Om de voorwaarden te krijgen die het beste bij een onderneming passen, is het belangrijk dat een krediet (of combinatie) wordt ingeregeld dat past binnen de verwachtingen maar ook de mogelijkheden. Het is dus verstandig om goed advies in te winnen bij professionele adviseurs."