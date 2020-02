Rekeningen worden gemiddeld bijna week te laat betaald Productiebedrijven en accountantskantoren moeten gemiddeld het langst wachten op de betaling van facturen. Bouwondernemingen krijgen het snelst betaald. Dat blijkt uit cijfers van de Exact mkb monitor, die gebaseerd is op de administratie van 350.000 Nederlandse bedrijven.



In de monitor wordt onder meer bijgehouden hoe lang het duurt voordat facturen met een standaard betalingstermijn van 30 dagen worden voldaan. Productiebedrijven krijgen gemiddeld bijna een week te laat betaald.



Verschillen tussen sectoren

In de mkb monitor wordt onderscheid gemaakt tussen vijf sectoren. Er zit behoorlijk wat verschil in de gemiddelde betaaltermijn per sector:

Bouw: 26,91 dagen

Handel: 31,43 dagen

Accountants: 32,96 dagen

Productie: 34,65 dagen "Het is met name opvallend dat de betalingstermijn bij productiebedrijven zo vaak wordt overschreden," aldus Auke Hylarides, Solution Marketeer Productie bij softwarebedrijf Exact. "Wellicht heeft het ermee te maken dat de gemiddelde order wat groter is dan bij andere bedrijven."



Lagere omzetgroei

Ook de omzetgroei van productiebedrijven laat op dit moment een daling zien. Eind 2017 was er een piek in de groei; gemiddeld was de omzetgroei toen gemiddeld bijna 9 procent. Inmiddels is die teruggelopen tot onder de vier procent. "Er is sprake van een lichte daling, maar voorlopig lijkt de sector nog wel te blijven groeien," aldus Engelaar.