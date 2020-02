Nederlandse bouw- en productiebedrijven worden afgeremd door lagere vraag, uitstootproblemen en krappe arbeidsmarkt Recente publicaties van Atradius wijzen op een vertraging in de Nederlandse bouw en fabricage. Het rapport over de maakindustrie toont aan dat, ondanks stevige groei en grote vraag in 2018 en de eerste helft van 2019, de metaal- en staalindustrie kampt met een terugval. Behalve afnemende vraag van de autoindustrie zorgt ook druk van de EU op Nederlandse bouwbedrijven en boeren om schadelijke uitstoot te verminderen voor een stop op bouw- en infrastructuurprojecten.



Ook de bouwbranche is aan het afremmen, zoals geconcludeerd wordt in een andere rapportage van Atradius. Net als in de fabricage was 2018 een jaar van gezonde groei. In 2019 begon de branche af te koelen, mede dankzij prijsafspraken en een tekort aan gekwalificeerd personeel.



Toenemende druk

Niet geheel verrassend neemt de druk op zowel Nederlandse bouwers als fabrikanten toe. Het rapport merkt op dat de gemiddelde betalingstermijn in de maakindustrie 45 dagen was, wat de situatie niet bepaald verbetert. Dit bleek in de bouw echter nog erger, met een gemiddelde betalingstermijn van 60 tot 90 dagen. Dit vergroot de druk op de toch al flinterdunne marges en het kleinere beschikbare werkkapitaal. Deze alarmerende rapportages tonen aan dat in beide branches ondernemers alle zeilen zullen moeten bijzetten om winstgevend te blijven en te kunnen groeien.



Factoring

Fintech-bedrijven bewijzen hun waarde voor ondernemingen die worstelen met lange betalingstermijnen. De financiele verlichting komt in de vorm van een financieringsmethode die ‘factoring’ heet. Daarbij verkoopt de ondernemer ontbetaalde facturen voor een kleine fee. De factormaatonderneming betaalt dan het benodigde kapitaal – vaak nog op dezelfde dag – zodat de ondernemer niet 45 tot 90 dagen op het geld hoeft te wachten. Factris-CEO Brian Reaves vertelt: "Bedrijven die lang moeten wachten op betalingen hebben veel voordeel bij factoring. Het is de eenvoudigste, snelste oplossing om facturen betaald te krijgen."