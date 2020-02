E-facturatie bespaart kosten en tijd Uit onderzoek van Visma blijkt dat ruim 50 procent van het mkb betalingen nog handmatig via internetbankieren verwerkt. Dertien procent van de respondenten, bestaande uit 1383 mkb’ers, geeft aan dat zij zelfs nog per post factureert. Aansluitend maakt een klein deel van hen gebruik van elektronische facturatie, ondanks dat dit vanuit economisch en ecologisch oogpunt door de overheid wordt gestimuleerd.



Dat de Nederlander niet meer zonder digitale hulpmiddelen als Tikkie kan is evident. 93 procent van het mkb geeft dan ook aan dat ze privé wel gebruikmaken van de nieuwste betaalapps. Richard Scheper, Managing Director Visma Software: "Het is bijzonder dat men privé wel massaal de nieuwste technieken omarmt en op zakelijk vlak nog niet. Het volume en de foutmarges van betalingen zijn op zakelijk vlak vele malen hoger dan bij privébetalingen. Met e-facturatie kunnen bedrijven dan ook enorm op de kosten besparen, niet alleen vanwege de efficiëntie, maar ook omdat er minder manuren nodig zijn. Bij 100 facturen per maand hebt u het dan al over 3000 euro. Een kostenbesparing die iedereen eenvoudig kan berekenen met onze speciaal ontwikkelde tool. Daarbij is naast het economische voordeel wellicht het besparen van een enorme hoeveelheid papier nog wel een grotere verdienste. In algemeen opzicht zou het daarom beter zijn voor het mkb en de maatschappij om op elektronisch factureren over te gaan."



Verplichting voor overheidsinstellingen: duurzaam en voordelig

Sinds april 2019 zijn overheidsinstanties verplicht om elektronische facturen te kunnen verzenden en ontvangen. Op deze manier hoopt de overheid duurzamer te worden door minder papier te verspillen en daarnaast kosten te besparen. De verplichting van e-facturatie geldt echter nog niet voor het bedrijfsleven.



Wat is e-facturatie?

Een e-factuur kan, in tegenstelling tot papieren of pdf-facturen, direct en zonder extra handelingen (zoals scannen & herkennen) volledig automatisch door software worden ingelezen en verwerkt, system-to-system. Handmatige verwerking is dus niet meer nodig.