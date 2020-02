Neem maatregelen op meerdere vlakken MKB-ondernemers zijn steeds vaker doelwit van cybercriminelen. Zo bleek onlangs uit onderzoek door het Ponemon Institute dat 66 procent van de MKB-bedrijven wereldwijd in de afgelopen 12 maanden een cyberaanval te verduren kreeg. En de Autoriteit Persoonsgegevens kreeg in 2019 een kwart meer meldingen binnen van datalekken als gevolg van hacking-, phishing- of malware-incidenten. Hoe kunnen MKB’ers zich beschermen tegen deze dreigingen?



Dynabook geeft drie maatregelen die het MKB kan nemen op device-niveau.



1. Beveilig devices overal en altijd

Werknemers worden steeds mobieler en kleinere bedrijven spelen een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Steeds meer MKB-bedrijven kiezen er namelijk voor om de traditionele kantooromgeving achter zich te laten en werknemers de keuze te laten of ze vanuit huis, op een flexplek of op locatie bij een klant willen werken. IDC verwacht dat eind 2021 60 procent van de MKB’ers wereldwijd de faciliteiten heeft om mobiel werken volledig te ondersteunen. Voor ondernemingen die niet over het budget beschikken voor een permanente fysieke kantooromgeving, is mobiel werken en een toegang tot systemen op afstand een uitkomst. Maar dit brengt ook extra risico’s en uitdagingen voor devicebeheer met zich mee.

Werknemers zijn de eerste verdedigingslinie van MKB-bedrijven tegen cyberaanvallen. Daarom is het belangrijk dat de tools die ze dagelijks gebruiken voldoende bescherming bieden tegen cyberrisico’s. Zo zorgen laptops met een biometrische inlog en hardware-based credential storage ervoor dat het hacken van wachtwoorden of toegangsgegevens een stuk lastiger wordt.

Zero client-oplossingen gaan nog een stap verder en elimineren het risico van datadiefstal doordat er geen gegevens op het device zelf worden opgeslagen. Wanneer een apparaat gestolen wordt of kwijtraakt, zijn gegevens veilig opgeslagen in een centraal systeem in de cloud. Vooral wanneer medewerkers op afstand toegang tot data nodig hebben, is dit een veilige oplossing.



2. Training en bewustzijn

Het trainen van personeel is geen overbodige luxe, aangezien bijna 90 procent van de datalekken het gevolg is van menselijke fouten. Dat percentage lijkt misschien schrikbarend hoog, maar het is geen verrassing als je bedenkt dat het achterhalen van wachtwoorden en gegevens kinderspel is voor cybercriminelen. Ze hebben uiteindelijk maar één klik op een frauduleuze link of een achtergelaten laptop zonder inlog nodig.

Ondanks deze risico’s heeft maar 43 procent van de MKB’ers zijn personeel getraind in het herkennen en tegengaan van cyberdreigingen. Dit percentage moet omhoog, vooral als je bedenkt dat het MKB een populair doelwit is van cyberaanvallen. Het is belangrijker dan ooit om werknemers te leren goed om te gaan met securitydreigingen en ze best practices te leren in hoe om te gaan met gevoelige (bedrijfs)informatie. Helemaal nu er steeds meer mobiel wordt gewerkt. Onderdeel van deze training moet ook inzicht in de security-aanpak zijn: waarom en hoe worden bepaalde oplossingen gebruikt? En welke verantwoordelijkheid hebben werknemers zelf als het draait om cybersecurity?



3. Aanpak op verschillende niveaus

Cybercriminelen zijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om bedrijfsgegevens te achterhalen. Daarbij spelen de populairste tactieken, phishing en malware, in op het afdwingen van menselijke fouten. Zelfs de meest oplettende medewerker kan in een onbewaakt ogenblik slachtoffer worden van deze tactiek. Bovendien is de bestaande netwerkinfrastructuur niet gebouwd op basis van de huidige securityvereisten. Dat betekent dat kleinere ondernemingen extra maatregelen moeten nemen om op netwerkniveau bescherming te garanderen. Hiervoor is een gelaagde aanpak nodig, waarin zowel hardware als software zijn geïntegreerd.

Secure-core PC’s bieden medewerkers bescherming tegen firmware, beschermen het besturingssysteem tegen cyberdreigingen en voorkomen ongeautoriseerde toegang tot devices en data dankzij geavanceerde toegangscontroles en authenticatie. Daarnaast bieden data-encryptietoepassingen bescherming voor de hele harde schijf, inclusief alle systeembestanden. Zelfs wanneer de HDD wordt verwijderd, blijven gegevens versleuteld.

Wanneer MKB’ers hun bedrijf daadwerkelijk willen beschermen tegen cyberdreigingen, ontkomen ze er niet aan om op meerdere vlakken maatregelen te nemen. Want het zijn dan wel de grote bedrijven die het nieuws domineren wanneer het gaat om cyberaanvallen, de cijfers tonen aan dat het MKB misschien wel een nog groter risico loopt.