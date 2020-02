Ken en plan uw afval Afval, uitval en restmateriaal zijn onvermijdelijke bijkomstigheden in ieder productieproces. Tegelijkertijd neemt de druk bij bedrijven om zo duurzaam mogelijk te opereren steeds verder toe. Zo bleek uit The Circularity Gap Rapport dat werd gepresenteerd op het World Economic Forum dat er meer dan 100 miljard ton grondstoffen zijn verspild in één jaar, een nieuw record. Hoe kunnen productiebedrijven er nu voor zorgen dat ze zo weinig mogelijk verspillen en weggooien?



Pieter Hamans, Senior Commercial Product Manager Manufacturing bij Exact, geeft tips over hoe u zo min mogelijk ‘rommel’ maakt tijdens het productieproces en hiermee negatieve gevolgen in materiaal- en proceskosten reduceert.



1. Ken en plan uw afval

Leg vooraf vast wat de verwachte hoeveelheid afval is. Hierdoor ontstaat een beter beeld van de berekende kostprijs van een product, want excessief materiaalgebruik leidt tot hogere kosten. Bovendien geeft een dergelijke inschatting een beter beeld van hoe u in de toekomst uw afval kunt reduceren – en wat dan een realistisch doel is. Een slimme manier om een afvalplanning te maken, is het afvalpercentage telkens bij te houden in een stuklijst.



2. Train uw personeel

Hoewel steeds meer productieprocessen geautomatiseerd worden met behulp van artificial intelligence en machine learning, blijft productie ook mensenwerk. Wie werkt maakt niet alleen rommel, maar ook fouten. Medewerkers laten onderdelen vallen, laten machines te lang doorlopen of gebruiken een machine verkeerd door gebrek aan training. Zorg dus dat het personeel de juiste bagage heeft om zijn werk goed uit te kunnen voeren en zich bewust is van de verantwoordelijkheid voor kwaliteit en kosten.



3. Genees kinderziekten in de ontwerpfase

Preventie van afval begint in de ontwerpfase. Is het product bijvoorbeeld eenvoudig te assembleren en te verpakken? Ben u vanaf het begin bewust dat een seriegrootte idealiter aansluit bij de capaciteit van machines en de verpakkingsgrootte bij het materiaal. Zorg er bijvoorbeeld voor dat u zoveel mogelijk met hersluitbare verpakkingen werkt. Synergie tussen ontwerpers en productiemedewerkers is de sleutel tot succes.



4. Leg een grijpvoorraad aan

Door goedkope en veelgebruikte materialen op de werkvloer op te slaan als ‘grijpvoorraad’, stimuleert u dat precies de benodigde hoeveelheid wordt gebruikt. Stel dat u twintig extra doosjes materiaal uitgeeft en door gunstige werkwijze er slechts twaalf gebruikt, doet u dan moeite om de overgebleven acht te retourneren aan het magazijn? Wellicht niet, omdat er extra registratie mee gemoeid is. Een grijpvoorraad is hierbij de ideale oplossing.



5. Retourneer waardevol materiaal

Zijn de materialen voldoende waardevol? Retourneer ze dan aan het magazijn. Behalve de herwonnen voorraadwaarde, hebt u nu ook een registratie van het werkelijke materiaalverbruik versus het geplande afval. Dit is een stuurgetal dat u gebruikt in optimalisatie-initiatieven. Ook kun u dit gebruiken om het afvalpercentage van tijd-tot-tijd te herzien – en zo te zien waar er nog winst te behalen valt. Zorg ervoor dat alle bruikbare informatie is opgeslagen in uw ERP-systeem en reduceer zo uw rommel.