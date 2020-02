Slechts negen procent zou overstappen naar een andere leveranciers wegens de laagste prijs Boeren hechten steeds grotere waarde aan de kennis van hun leveranciers over de sector en de ontwikkelingen daarin. Maar liefst 68 procent van de boeren vindt dit vandaag de dag de belangrijkste eigenschap van een leverancier. Opvallend is dat dit in 2013 en 2017 maar een op de vijf boeren was. Dit blijkt uit onderzoek van CRM Partners onder 203 Nederlandse boeren. 



Wanneer het aankomt op de belangrijkste overwegingen om over te stappen naar een andere leverancier, blijkt uit het onderzoek dat boeren een goede klantrelatie belangrijker vinden dan het financiële aspect. Maar een op de tien (negen procent) boeren zou de relatie met zijn huidige leverancier beëindigen als een andere leverancier de laagste prijs biedt. Tien procent stapt over bij een betere service en achttien procent als een ander de tijd neemt om hun bedrijf te begrijpen. Kennis is voor de boer de belangrijkste factor bij de overweging om over te stappen op een andere leverancier. Zo stapt ruim een kwart (27 procent) over naar een andere leverancier als die kennis en inzichten heeft die de boer helpen efficiënter te worden.

Erwin van Eeken, Agri-expert bij CRM Partners: "Uit deze resultaten blijkt datu zich als leverancier geliefd maakt door uzelf te positioneren als kennispartner. Een logisch gevolg van de recente ontwikkelingen in de agri-sector. De markt is kwetsbaar voor eisen vanuit de samenleving en overheid en dat maakt dat de waarde van kennis stijgt. Naast investeren in kennis, moeten leveranciers ook investeren in de klantrelatie. Het is belangrijk dat leveranciers een volledig individueel klantbeeld aanleggen om zo gerichter advies te geven aan de boer. Hiermee dragen zij bij aan een sterkere positie van de boer in de hedendaagse ontwikkelingen."