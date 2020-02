De kosten van een iPad zijn vaak aftrekbaar Ondernemers en hun medewerkers kunnen intussen niet meer zonder smartphone. Niet alleen is het erg handig om de hele dag bereikbaar te zijn, maar ook om op elk gewenst moment en waar dan ook bijvoorbeeld toegang te hebben tot e-mail. Naast een smartphone neemt daarnaast het zakelijke gebruik van een iPad sterk toe. De specificaties van tablets zoals iPads zijn de afgelopen jaren sterk verbeterd. Ze bieden in veel gevallen dezelfde gebruiksmogelijkheden als een laptop.



Tablets zijn echter wel veel gemakkelijker mee te nemen en mobiel te bedienen. Jan Schippers van ThePhoneLab geeft vier tips voor een iPad van de zaak.



Volg een cursus

Hoewel apparaten zoals iPads vele mogelijkheden bieden, gebruiken de meeste mensen slechts een handvol functies. "Wilt u alle mogelijkheden echt ten volle benutten? Volg dan een cursus om er efficiënter mee te leren werken. Doordat u veel kennis opdoet over de mogelijkheden, neemt het gebruiksgemak toe. U bent geen kostbare tijd kwijt met gehannes met een apparaat dat niet doet wat u wilt, en bovendien komt u veel professioneler over bij klanten. Dit geldt niet alleen voor uzelf, maar natuurlijk ook voor medewerkers."



Zorg voor een onbeschadigde en goed-werkende iPad

Schippers benoemt dat bijvoorbeeld een iPad ook onbeschadigd en goed-werkend moet zijn om efficiënt te kunnen werken en professioneel over te komen. "Zo moet de batterij bijvoorbeeld goed zijn, om niet bij een klant met een uitvallend apparaat te maken te krijgen dat constant via de adapter aan netstroom gekoppeld hoeft te zijn. Ook mag het beeldscherm geen barsten vertonen. Hoewel het tijdens veelvuldig gebruik kan voorkomen dat het beeldscherm beschadigd raakt, geeft dit absoluut geen professioneel beeld bij klanten. Laat beschadigde of niet goed werkende onderdelen daarom zo snel mogelijk vervangen."



Een iPad kan erg handig zijn voor de dagelijkse werkzaamheden. De aanschafprijs vormt echter nog wel eens een drempel, zo vertelt Schippers. "Een iPad kan zeker voor kleine ondernemers een behoorlijke investering zijn. Wat niet alle ondernemers weten, is dat de kosten aftrekbaar zijn, zolang het apparaat noodzakelijk is voor het uit te voeren werk. En zelfs als het niet echt om een noodzaak gaat, zijn de kosten bij minstens tien procent zakelijk gebruik aftrekbaar. Hierdoor krijgt u een gedeelte van de investering terug." Hij vult nog aan dat het niet alleen de aanschafprijs betreft. "Net als bij een smartphone, kunnen ook de kosten voor een mobiel data-abonnement worden afgetrokken."



Fiscaal voordeel bij een iPad voor medewerkers

Hebt u medewerkers in dienst, en hebben zij ook veel baat bij het gebruik van een zakelijke iPad? Schippers vertelt meer over het fiscaal voordeel dat u en medewerkers kunnen krijgen. "iPads of andere tablets voor medewerkers kunnen bekostigd worden via de werkkostenregeling. Als werkgever kunt u jaarlijks 1,2 procent van de totale fiscale loonsom van de onderneming besteden aan dit soort zaken."

Hij legt uit hoe dit in zijn werk gaat. "U als werkgever schaft het apparaat aan, en de medewerker betaalt dit terug. Bijvoorbeeld doordat het brutoloon een aantal maanden verlaagd wordt. De medewerker bespaart 37 tot 52 procent doordat er minder inkomstenbelasting betaald hoeft te worden. Doordat u als werkgever te maken krijgt met te verrekenen kosten, hoeft u geen sociale lasten af te dragen over het bedrag. Dit bespaart u gemiddeld achttienprocent over het aanschafbedrag."