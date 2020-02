Indian democratic design schetst vijf pilaren van effectieve productontwikkeling De cloud heeft ondernemerschap gedemocratiseerd, zo wordt gesteld. Helaas blijkt in de praktijk dat veel middelen om – online - te ondernemen nog slechts weggelegd zijn voor de happy few. Dat kan anders, vindt Girish Mathrubootham, CEO en oprichter Freshworks. Hij gebruikte de Indiase cultuur als uitgangspunt voor zijn ‘Indian democratic design’.



Mathrubootham onderzocht de typisch Indiase waarden binnen productontwerp en kwam uit op een vijftal principes, te weten eenvoud, onafhankelijkheid, schaalbaarheid, vakmanschap en betaalbaarheid. Democratisch ontwerp is geen Indiase filosofie; Ikea en Philippe Starck staan aan de basis van dit principe. Tegelijkertijd toont het Indiase dagelijks leven en Indiaas ondernemerschap verrassend vaak democratisch ontwerp in de praktijk. De rijke culturele historie van India, die is geworteld in de grootste democratie ter wereld, zorgt voor een klimaat waar oplossingen worden ontwikkeld die voor grote groepen mensen werken én vaak verrassend eenvoudig zijn.



Grenzen verleggen

Of het nu gaat om de eenvoud van yoga, de zelfstandigheid van de Satyagraha-beweging voor onafhankelijkheid, de schaal van de verkiezingen, het vakmanschap van de kunstenaars of de vindingrijkheid van de ingenieurs - die voor een fractie van de kosten van een Hollywood-film raketten naar Mars sturen - India verlegt de grenzen van wat mogelijk wordt geacht over de hele wereld.

Daar kunnen we in het Westen nog heel wat van leren. Hoewel de cloud volgens velen ondernemen gedemocratiseerd heeft, zijn er nog zeer veel facetten binnen online ondernemerschap die voor kleine bedrijven onbereikbaar zijn. Neem bijvoorbeeld klantenservice. De vaak dure software om online klanten beter en sneller te bedienen, was lang onbereikbaar voor het MKB. Totdat het Indiase Freshworks zich ermee ging bemoeien. Zij ontwikkelden een softwareplatform volgens de Indiase ontwerpbeginselen. De software stelt de eindgebruikers - niet alleen de leidinggevenden - in staat hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Van softwareontwikkeling voor de afnemers beweegt de trend naar ontwikkeling voor de gebruikers, vervolgens voor het team en tot slot voor de managers. Deze bottom-up benadering van software is net als de Swadeshi-beweging, waarbij de onafhankelijkheid van de gebruikers wordt uitgeroepen en de klanten van de leverancier worden losgekoppeld, zodat ze ‘de software kunnen meenemen en er zelf mee kunnen werken’.

De heersende top-down benadering van het bouwen van software door te praten met C-suite executives zal een overblijfsel uit het verleden worden. Eindgebruikers eisen vandaag de dag dat ze in staat worden gesteld om snel te handelen en datagestuurde beslissingen te nemen. Leverancier moeten erkennen dat het machtsparadigma aan het verschuiven is en hun software bouwen voor degenen die in de frontlinie staan om de productiviteit te verhogen en, nog belangrijker, de klanttevredenheid te verhogen.



Vijf pilaren

De Indian Democratic Design-beweging heeft als doel om eindgebruikers bevredigende, eenvoudig te gebruiken producten en diensten te bieden. Indian democratic design schetst vijf pilaren van eenvoud, onafhankelijkheid, schaalbaarheid, vakmanschap en betaalbaarheid, die resulteren in producten die voordelen opleveren voor de mensen:



Eenvoud - democratisch ontworpen producten zijn toegankelijk, eenvoudig te gebruiken en vanzelfsprekend. Een goed ontwerp brengt vorm en functie samen om problemen op de eenvoudigst mogelijke manier op te lossen. Een mooie voorbeeld hiervan vormt PhonePe. Dit is een aangepaste rekenmachine met een mobiele verbinding, waardoor alle Indiase kleine winkeltjes (Kirana) hun klanten nu de mogelijkheid kunnen bieden om met hun mobiele telefoon te betalen. De doelstelling is om financiele inclusiviteit te bieden (toegang tot financiele ecosystem). Er is geen behavioral change nodig, en het simpele device is gratis. PhonePe heeft een positieve impact op de levensstandaard van de winkeliers en hun familie. Inmiddels is PhonePe onderdeel van Flipkart.



Onafhankelijkheid - producten moeten eenvoudig in te zetten, toe te passen en te onderhouden zijn met minimale assistentie om zoveel mogelijk gebruikers te bereiken. In India werd in 1956 Amul, de Anand Milk Union opgericht als een coöperatie om ervoor te zorgen dat kleine Indiase veeboeren een eerlijke prijs kregen voor hun melk. Vandaag de dag telt Amul 3,6 miljoen leden.



Schaalbaarheid - democratisch ontworpen producten zijn ontwikkeld met een groot aantal gebruikers in het achterhoofd en moeten daarom werken voor grote corporate én kleine bedrijven. Over schaalbaarheid gesproken; de organisatie van de Indiase algemene verkiezingen in 2019 is daar een prima voorbeeld van. Om te zorgen dat de 900 miljoen stemgerechtigden in de grootste democratie ter wereld allemaal hun stem konden uitbrengen, werden er ruim 1 miljoen stemloketten opgesteld in alle uithoeken van het land. Daarnaast waren de verkiezingen opgedeeld in zeven fases en duurden ze ruim een maand (!).



Vakmanschap - wereldwijde markten en klanten verwachten de best mogelijke kwaliteit van hun product en hoogwaardige ervaringen. Een goed voorbeeld hiervan is Royal Enfield, een Indiase motorfabrikant met het label van "het oudste wereldwijde motorfietsmerk in continue productie", dat in fabrieken in Chennai in India wordt geproduceerd. De eerste Royal Enfield rolde in 1901 van de band in Redditch en nog steeds worden de motoren gebouwd, waarbij de populaire Bullet – met zijn specifieke geluid – het record heeft van langste productierun in de geschiedenis van motoren.



Betaalbaarheid - betaalbaarheid is de kern van het idee van democratisch ontwerp. Het maken van schaalbare producten die voor iedereen beschikbaar zijn, maar ook de schaalvoordelen delen met de gebruiker. 'Betaalbaar' was ook de Indiase missie naar Mars, Mangalyaan, die 74 miljoen dollar kostte. Nog steeds geen sinecure, maar wel een schijntje in vergelijking met NASA's Mars-sonde, Maven, die 651 miljoen dollar kostte. Zelf het budget voor de film The Martian lag met 108 miljoen dollar hoger.