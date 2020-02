Plannen om zelfstandig ondernemerschap in de zorg te bemoeilijken, dreigen zzp’ers te verdrijven Flexibiliteit, waaronder de inzet van zelfstandige ondernemers, dreigt uit de zorg te worden geweerd door plannen van minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De Jonge tastte eerder al de autonomie van werkenden aan met zijn uitingen om in de zorg alleen nog loondienst als arbeidsvorm te hanteren. De NBBU keert zich tegen alle maatregelen die tot doel hebben het zzp-schap in specifieke sectoren onmogelijk te maken, juist nu we middenin een politiek en maatschappelijk debat zitten over modernisering van de arbeidsmarkt.



Het is een illusie om te denken dat zzp’ers in de zorg die bewust voor het zelfstandig ondernemerschap kiezen, in loondienst terugkeren. Dat wordt ook onderbouwd door de cijfers. Van de zzp’ers in de zorg zegt 65 procent niet langer in de zorg te willen werken als zij dan geen ondernemer meer kunnen zijn.

Met een verbod op zelfstandig ondernemerschap zou het ministerie niet alleen de autonomie van zzp’ers aantasten, het lost bovendien het personeelstekort in deze sector niet op. Daarnaast gaat een dergelijke maatregel die alleen in één specifieke sector geldt ten koste van een gelijk speelveld.

Veel werkenden in de zorg krijgen in loondienst onvoldoende ruimte voor hun persoonlijke wensen. Zelfstandig ondernemers hebben die ruimte wel. Als loondienst het streven is, zou goed werkgeverschap een eerste zinvolle stap in die richting zijn.

Het inrichten van een wettelijk kader voor de positie van zelfstandige ondernemers op de arbeidsmarkt vereist maatschappelijk draagvlak. De NBBU adviseert daarom in afwachting van dit wettelijk kader geen initiatieven te nemen bij specifieke sectoren. Dit leidt bij zelfstandig ondernemers alleen maar tot ontevredenheid en onbegrip.