Zet veiligheid centraal Volgens cijfers van het CBS telt Nederland bijna twee miljoen ondernemingen. Hiertoe worden zowel zzp’ers als ondernemers met personeel in dienst gerekend. Een groot deel van de (startende) ondernemers werkt vanuit huis. Na groei schakelt een ondernemer vaak over op een eerste pand. Daarnaast zijn er ook ondernemers die op locatie werken. Wat uw werkomgeving ook is, het is belangrijk om veilig te kunnen werken in uw omgeving.



Of u nu op kantoor werkt, of dagelijks op locatie werkt bij klanten, het is belangrijk dat u uw veiligheid en die van uw medewerkers centraal zet. Paul Bongenaar van VCA-cursus.com geeft drie tips om altijd te werken in een veilige werkomgeving.



Kennis hebben van de veiligheidseisen

Bongenaar geeft aan dat het belangrijk is dat ondernemers zelf veiligheidseisen kennen, en deze ook aanleren bij werknemers. "Niet elke sector heeft grote veiligheidsrisico’s, maar als deze er zijn, is het belangrijk dat u en uw medewerkers de eisen en protocollen kennen. Aan een kantoorbaan zijn meestal geen grote risico’s verbonden, maar toch is het belangrijk dat u en medewerkers bijvoorbeeld weten wat de vluchtroute is als het brandalarm afgaat. In sectoren die werken met gevaarlijke materialen en machines, is het uiterst belangrijk om de regels van de werkomgeving te kennen en om te weten hoe er veilig moet worden gewerkt. Een veiligheidscursus helpt u verantwoordelijkheid te nemen voor uw eigen veiligheid en voor die van anderen."



Meld onveilige situaties meteen

Misschien spot u op uw gehuurd kantoor beschadigde of niet-geaarde elektriciteitssnoeren of merkt u op dat het kantoor geen brandalarm noch brandblusser heeft. Misschien ziet u op locatie een onveilig opgebouwde stelling. Bongenaar: "Als mensen aan het werk zijn stellen ze het melden van onveilige situaties vaak uit omdat ze eerst hun taak willen afmaken. Maar van uitstel komt vaak afstel. Meld daarom een onveilige situatie direct, voordat er een ongeval gebeurt."



Neem ‘kleine’ ongevallen serieus

Bongenaar waarschuwt alle ongevallen serieus te nemen, zowel grote als kleine. "Volgens het RIVM zijn er jaarlijks meer dan 200.000 ondernemers die slachtoffer worden van een arbeidsongeval. Niet alle ongevallen leiden tot verzuim, arbeidsongeschiktheid of hebben een dodelijke afloop. Een ongeval met blijvend letsel, ziekenhuisopname of dodelijke afloop moet worden gemeld aan de Inspectie SZW. Dit hoeft niet voor kleine, ‘niet-ernstige’ ongevallen."

Hij vervolgt dat sommige kleine ongevallen echter kunnen wijzen op gevaarlijke situaties. "Als een werknemer bijvoorbeeld uitgleed over een platform tijdens de wintermaanden, wijst dit erop dat de werkgever hier een antislip-laag moet aanbrengen. Sluit dus niet uit dat elk klein ongeval een doodgewoon ongelukje was en onderzoek of de situatie in de toekomst voor meer problemen kan zorgen."