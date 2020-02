55 procent luistert liever naar de radio dan naar eigen muziek Vandaag is het Wereld Radiodag; deze dag is door Unesco uitgeroepen om even stil te staan bij het medium radio. AutoScout24 deed hier onderzoek naar en het blijkt dat de radio geliefd is, want meer dan de helft (55 procent) van de Nederlanders luistert liever naar de radio dan naar hun eigen afspeellijst in de auto. Slechts zes procent zet nooit de radio aan. Wanneer wordt er meestal naar de radio geluisterd?



Dit is de top drie:

1. Onderweg in de auto 74 procent 2. Thuis 62 procent 3. Op werk 28 procent

Tweederde luistert in de auto naar de radio voor informatievoorziening

Onderweg in de auto zegt driekwart (76 procent) vrijwel altijd de radio aan te hebben staan, waarbij een ruime meerderheid (81 procent) afstemt op hun favoriete radiozender. Toch wordt er door een derde (36 procent) ook regelmatig van zender gewisseld als een nummer niet in de smaak valt. Ook zegt 45 procent liever naar hun eigen afspeellijst te luisteren en draait 43 procent nog weleens een cd als zij in hun bolide van A naar B rijden.

Tweederde (65 procent) luistert graag naar de radio in de auto zodat zij op de hoogte zijn van de file-informatie en het actuele nieuws. Vooral mannen (70 procent) en vijfenvijftigplussers (71 procent) geven aan dit te doen. Daarentegen gebruiken vrouwen en jongvolwassenen tot 34 jaar de radio in iets mindere mate voor hun informatievoorziening, respectievelijk 61 en 50 procent.



60 procent vrouwen zingt graag luidkeels mee in de auto

Uit het onderzoek blijkt dat tien procent het idee heeft te worden afgeleid als zij achter het stuur naar de radio luisteren. Wellicht is dat de reden dat zij liever wakker worden met muziek (83 procent) dan te luisteren naar praatprogramma’s (zeventien procent) op de radio. Vooral de dames vinden het heerlijk om keihard en ongegeneerd met hun favoriete nummers mee te zingen in de auto (60 procent), in tegenstelling tot de mannen (37 procent).