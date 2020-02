Wie zijn de fraudeurs? Fraude is in de huidige Nederlandse maatschappij een veel voorkomend verschijnsel. Fraude plegen is voor een groot aantal mensen een interessante manier om op een illegale wijze meer inkomen te verkrijgen of andere individuele voordelen te behalen. Om dit artikel gaat Patrick van Kemenade van Paylex.nl dieper in op financiële fraude.



Van Kemenade: "Wanneer er gesproken wordt over financiële fraude, dan wordt de fraude bedoelt waarbij direct geld betrokken is." Hierbij speelt een fraudeur geld door naar een bankrekening met een onrechtmatige reden. Een goed voorbeeld hiervan is het factureren van uren dienstverlening die daadwerkelijk nooit zijn gemaakt. Er zijn ook bekendere voorbeelden die u ongetwijfeld in het nieuws tegen bent gekomen; een medewerker heeft miljoenen euro’s overgemaakt naar zijn eigen rekening.



De verschillende soorten financiële fraude

Het eerste voorbeeld wat hierboven benoemd werd, staat ook wel bekend als de onechte factuur. Een persoon krijgt het voor elkaar om de schijn factuur geboekt, goedgekeurd en uitbetaald te krijgen. Niemand binnen dit proces heeft geconstateerd dat dit factuur onterecht is gefactureerd en daarnaast dus niet uitbetaald mag worden. Deze vorm van fraude komt veel voor.

Een andere manier die fraudeurs vaker gebruiken, is het binnendringen in de boekhouding van een bedrijf en daarnaast de rekeningnummers te wijzigen. De betalingen van dit bedrijf gaan dan niet naar de rechtmatige ontvanger, maar naar de fraudeur. Dit staat ook wel bekend als cybercrime. De oude variant van cybercrime komt tegenwoordig minder voor door de snel toenemende digitalisering. Bij de oude vorm van cybercrime werden papieren facturen onderschept en gewijzigd, om op die manier geld afhandig te maken.

Ook op hoger niveau komt financiële fraude voor. Zo kan een functionaris een verzoek ontvangen waarbij gevraagd wordt een groot bedrag over te maken, maar wordt de reden van het verzoek niet vermeld. Een geheime deal zogezegd. De functionaris voldoet in goed vertrouwen aan dit verzoek, zonder hier enige vragen over te stellen. Uiteindelijk blijkt dit verzoek van een cybercrimineel afkomstig te zijn.

Onrechtmatige betalingen worden overigens ook zonder verzoeken van derden of zonder facturen uitgevoerd. Een werknemen op een financiële afdeling maakt een geldbedrag over naar zijn eigen rekening, en merkt hierbij dat niemand dit ontdekt. Hierdoor zal diegene een volgende keer een groter bedrag proberen over te maken et cetera.



Wie zijn fraudeurs?

Het is niet mogelijk een profiel te schetsen van een doorsnee fraudeur. Een fraudeur kan namelijk iemand zijn die recentelijk in dienst is getreden bij een bedrijf, maar het kan ook een werknemer zijn die al jaren in dienst is. De meeste mensen zullen verwachten dat fraude voornamelijk gepleegd wordt door mensen met een laag inkomen, echter wordt er juist in de top relatief veel gefraudeerd. Hierbij gaat het voornamelijk om werknemers die vanuit hun functie in bepaalde verleidingen terecht komen en deze niet kunnen weerstaan. Wanneer zij eenmaal beginnen met frauderen, is het voor diegene moeilijk daarmee te stoppen. Deze mensen bevinden zich vaak in een functie waarbij zij makkelijk toegang hebben tot systemen die fraudegevoelig zijn, of werken zij samen met mensen die toegang hebben tot deze systemen. Daarnaast zijn er ook beroepsfraudeurs. Dit zijn mensen die er hun werk van hebben gemaakt om anderen, het liefst grote bedrijven, geld afhandig te maken.



Is het mogelijk financiële fraude te voorkomen?

Ja dit is mogelijk. Dit kan bijvoorbeeld door functiescheidingen in te voeren binnen uw bedrijf. Het is namelijk vragen om problemen wanneer u uw boekhouder zonder goedkeuring of zonder controle betalingen laat uitvoeren. Laat daarom altijd minimaal een persoon akkoord geven voor betalingen. Zorg er daarnaast voor dat het facturen boeken en de daadwerkelijke betalingen door meerdere personen uitgevoerd worden. Voer verder regelmatig steekproeven uit, controleer altijd betalingen boven een bepaald bedrag en laat regelmatig interne audits uitvoeren.

Daarnaast is het goed een fraude onderzoek uit te voeren, waarbij u uw (potentiële) klant kan controleren of deze in het verleden betrokken is bij fraude of dat deze voorkomt op de fraudelijsten.

Ook is het belangrijk dat u geen papieren facturen accepteert. Zo vermoeilijkt u de mogelijkheid voor anderen om de facturen te onderscheppen en de rekeningnummers te wijzigen. Als laatste kunt u nieuwe rekeningnummers altijd checken met uw opdrachtgevers.