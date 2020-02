Auto van de zaak lijkt interessant Ondernemers in de inkomstenbelasting hebben, behoudens een aantal uitzonderingen, de keuze of ze de auto tot het privévermogen of tot het ondernemingsvermogen rekenen. Elke keuze heeft een aantal voor- en nadelen, wat het natuurlijk niet eenvoudig maakt. Dat geeft ook Bas van Creij van Content Autogroep aan.



"Wanneer de auto van de zaak tot het ondernemingsvermogen behoort, zal de onderneming ook alle kosten betalen. Het gaat niet alleen om de aanschafkosten, maar bijvoorbeeld ook om de brandstofkosten, de onderhoudskosten en de verzekering. Zeker bij energiezuinige voertuigen, waar men ook nog eens van de milieu-investeringsaftrek geniet, is dat het geval," legt Van Creij uit. Toch relativeert hij het een en ander: "Bij de verkoop van de auto kan er ook nog belastbare winst optreden. Daarnaast speelt het privégebruik een rol, onder andere door de bijtelling en de te betalen btw op de catalogusprijs. Maar ook hier is geen enkele situatie identiek en spelen onder andere de ondernemingsvorm en de CO2-uitstoot een belangrijke rol, waarbij vooral elektrische auto’s interessant kunnen zijn."



Privévermogen heeft ook voordelen

Van Creij onderstreept graag ook de voordelen van het toekennen van de wagen aan het privévermogen: "Wanneer de auto tot het privévermogen behoort, is de eventuele winst bij verkoop steeds onbelast en krijgt u niet te maken met de bijtelling. Een ander voordeel is dan weer dat de onderneming geen btw hoeft te betalen voor het privégebruik. Daarnaast is het wel mogelijk dat u de privéwagen ook zakelijk gebruikt. Daarvoor kunt u dan een onkostenvergoeding ontvangen van negentien eurocent per kilometer of deze in mindering brengen van de winst in de inkomstenbelasting wanneer u een ondernemer in de inkomstenbelasting bent. Als directeur-grootaandeelhouder kunt u zich bovendien een hogere onkostenvergoeding belastingvrij toekennen, hoewel deze optie afhankelijk is van de beschikbare vrije ruimte. Ten slotte zijn er ook nog mogelijkheden om een deel van de btw in aftrek te brengen, maar dit kan dan weer niet wanneer de onderneming niet louter btw-vrijgestelde prestaties verricht."

Anderzijds is Van Creij niet blind voor de eventuele nadelen: "Het feit dat de ondernemer privé de aanschafkosten moet ophoesten, schrikt veel mensen natuurlijk af. Net zoals de onmogelijkheid om de autokosten fiscaal van de winst af te trekken, de auto af te schrijven of de aankoop-btw af te trekken."



Twee mogelijkheden afwegen

Volgens Van Creij is het voor buitenstaanders onmogelijk om aan te geven welke keuze het interessantste is: "Er spelen heel veel omstandigheden en factoren een rol en voor buitenstaanders zijn die natuurlijk niet bekend. Bij elke auto en situatie dient een detailberekening te worden gemaakt en dienen de voor- en nadelen tegen elkaar worden afgewogen. Mijn ervaring leert me dat de toewijzing aan het privévermogen vooral interessant is bij lage afschrijvingskosten, maar het is zeker geen exacte wetenschap." Daarom rondt Van Creij af met een laatste advies: "Verzamel alle gegevens en ga even langs bij uw accountant of adviseur om een detailberekening te laten maken. Enkel zo bent u zeker van de juiste keuze."