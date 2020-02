77 procent denkt dat financieel adviseur niet altijd handelt in belang ondernemer Maar liefst 57 procent van de Nederlandse ondernemers zegt dat een financieel adviseur hen weleens het verkeerde financiële product heeft geadviseerd. Voor mannen geldt dit met 62 procent vaker dan voor vrouwen (46 procent). Dit blijkt uit onderzoek van Caple onder 368 ondernemers met minimaal tien medewerkers, uitgevoerd door Markteffect. Ook denkt 77 procent van de ondernemers dat de financieel adviseur niet altijd in het belang van de ondernemer handelt.



"Onjuist of onvolledig informeren is natuurlijk onwenselijk," zegt Michiel Slinkert, managing partner bij Caple. "De verantwoordelijkheid hiervoor ligt echter ook voor een groot gedeelte bij de MKB-ondernemer zelf. We zien namelijk regelmatig dat een financieel adviseur een oude bekende is en er daarom minder kritisch wordt gekeken naar de inhoud van het advies."



Financieel adviseur uit privé- netwerk

Dat ondernemers graag een adviesrelatie aangaan met iemand die zij al kennen, blijkt ook uit het onderzoek. Zo geeft maar liefst 61 procent van de ondernemers aan dat hun financieel adviseur afkomstig is uit het privé-netwerk. Voor ondernemers van 65 jaar en ouder geldt dit met 85 procent het meest. Ook gaan zeven op de tien ondernemers (67 procent) ervan uit dat ze voor al hun financiële vraagstukken terecht kunnen bij dezelfde financieel adviseur. Opvallend genoeg weet een derde van alle ondervraagden niet wat een financieel adviseur kost.

Slinkert: "Het is gemakkelijk om voor al uw financiële zaken bij dezelfde man of vrouw aan te kloppen. Door de digitale transformatie echter is de diversiteit aan producten en oplossingen enorm toegenomen. Ook is de zakelijke omgeving door alsmaar gestegen regeldruk en hogere eisen van de overheid en samenleving een stuk complexer geworden. Dit vraagt om specialistische kennis op allerlei gebied. Het is juist goed om hiervoor verschillende experts in de hand te nemen, in plaats van op één persoon te vertrouwen"



Advies leidt tot hogere omzet

Hoewel ondernemers soms kritisch zijn over hun financieel adviseur is 54 procent van mening dat de financiële advisering uiteindelijk heeft geleid tot een hogere omzet of winstgevendheid. Slinkert: "Gelukkig zien de meeste ondernemers in dat gedegen financiële kennis en kunde in toenemende mate het werkterrein is van specialisten. Het advies van een ervaren financieel expert kan van groot en soms existentieel belang zijn voor de toekomst van een onderneming."