Zorg dat ook de thuiswerkplek ergonomisch is Als werkgever kunt u nog zoveel investeren in ergonomische werkplekken, maar als medewerkers thuis aan een te lage keukentafel werken, is de moeite haast voor niets geweest. Door de opmars van thuiswerken moet een gezonde werkplek dus verder reiken dan het kantoor. Dat schrijft Gerard Paanakker, furniture specialist bij Office depot.



Veel Nederlandse werkgevers bieden medewerkers de mogelijkheid om regelmatig thuis te werken. Volgens de meest recente cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek werkte in 2018 zo’n 32 procent van alle werknemers regelmatig thuis. Het thuiswerken lijkt dus best ingeburgerd in Nederland. De mogelijkheid hiertoe wordt ook van organisaties verwacht, want sinds de invoering van ‘de wet flexibel werken’ in 2016, mogen werkgevers het verzoek om thuis te werken in veel gevallen niet eens weigeren.



De quasimodo rug

Paanakker: "Aangezien de mogelijkheid tot een dagje thuiswerken steeds meer de norm wordt, worden de risico’s die hieraan kleven ook steeds groter. Denk aan een verstoorde werk-privébalans.

Maar waar minder vaak de nadruk op ligt - terwijl dit risico zeker net zo groot is - is een ongezonde werkplek bij de medewerker thuis. De werkplekken op zijn kantoor wellicht helemaal in orde. Maar hoe medewerkers thuis aan het werk zijn, daar heb je waarschijnlijk als werkgever geen benul van. Zelfs als medewerkers slechts één dag per week in een ongezonde houding werken, kan dit al klachten opleveren. Een ergonomisch kantoor hebben lijkt dus niet meer voldoende om medewerkers gezond te houden. Zolang medewerkers thuis met een quasimodo rug over hun laptop hangen, blijven medewerkers met houdingsklachten kampen."

De gevolgen van een slechte houding moeten niet onderschat worden, uit de ‘Kerncijfers Beroepsziekten 2019’ van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), blijkt namelijk dat aandoeningen aan het houding- en bewegingsapparaat, na psychische aandoeningen, zelfs de meest gemelde beroepsziekte is. Zo’n tien procent hiervan wordt veroorzaakt door werken met een computer.



De basis van een fatsoenlijke werkplek

Paanakker: "Hoe zorgt u ervoor als werkgever dat medewerkers ook thuis een goede werkhouding aannemen? Vanuit de ergonomie en arbo-inspectie zijn er bepaalde NEN-normen waaraan een werkplek moet voldoen, denk bijvoorbeeld aan een zitdiepte van 40 à 42 cm. Dit is natuurlijk goed om te weten, maar de basis is veel simpeler. Zorg bijvoorbeeld dat medewerkers thuis beschikken over een stoel met armleuningen, dit klinkt heel basaal maar veel mensen hebben thuis stoelen zonder armleuningen. Als medewerkers acht uur lang op zo’n stoel aan de keukentafel werken, raken de zenuwen bekneld (door afhangende polsen) wat op lange termijn tintelende vingers en het carpaal tunnel syndroom kan veroorzaken.

Met alleen al goede ergonomische bureaustoel met armleuningen en eventueel een voetenbankje, creëer u al een gezondere thuiswerkplek voor medewerkers. Het is dus best simpel, maar het besef dat de thuiswerkplek er óók toe doet, moet bij veel werkgevers nog wat groeien."