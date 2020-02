Andere Comparison Shopping Services (CSS) hebben nu net zoveel kans om getoond te worden De rol van internet is door de tijd heen sterk veranderd als het gaat om aankopen. Waar consumenten eerst voornamelijk informatie op over producten opzochten, gaat het tegenwoordig ook veelal om prijsvergelijk. Nu steeds meer aanbieders hun producten online aanbieden is het daarom belangrijk hier nog tussen op te vallen met uw product. Een belangrijke rol hierbij speelt de zoekmachinegigant Google, en dan specifiek Shopping.



Google is echter het afgelopen jaar wel op het matje geroepen door diverse overheidsinstanties. Het bedrijf liet tot voor kort namelijk enkel zijn eigen vergelijker zien in de Shoppingresultaten. Het beleid is aangepast, en andere Comparison Shopping Services (CSS) hebben nu net zoveel kans om getoond te worden. Jan-Willem Harmsen van Bigshopper.nl benoemt vier voordelen van adverteren via een CSS partner.



Een groot bereik

Het eerste voordeel is dus het grote bereik, zo legt Harmsen uit. "Google is nu eenmaal nog steeds marktleider bij de zoekmachines. Door het aangepaste beleid komt u toch in de Shoppingresultaten voor, ook als u adverteert via een CSS partner. U bereikt hiermee een grote groep potentiële kopers."



Korting op CPC-tarieven

Een tweede voordeel van adverteren via een CSS is dat Google korting biedt op de CPC-tarieven. Harmsen: "Niet alleen hebben vergelijkers een eerlijkere kans om te verschijnen in Shopping, maar webshops die via deze weg adverteren krijgen ook nog eens twintig procent korting op klikkosten. Zo kunt u 25 procent meer bieden dan wanneer u enkel gebruikmaakt van Google CSS. Wilt u hiervan profiteren, doe dat dan snel. Het zou kunnen zijn dat Google dit voordeel terug gaat schroeven nu het aantal CSS partners en de diversiteit ervan sterk is toegenomen."



Geen concurrentie van eigen webshop

Volgens Harmsen dient u er bij de keuze voor een CSS partner wel op te letten dat u niet gaat concurreren met uw eigen webshop. Harmsen: "Een voordeel van adverteren via een CSS is dat u een groot bereik hebt, maar u wilt natuurlijk niet met uzelf gaan concurreren of uw organische verkeer vervuilen. Let er dus op dat de vergelijker is uitgesloten in Google organic."



Geen onderbreking van lopende campagnes

Bang dat u uw huidige campagnes moet gaan wijzigen en onderbreken als u gebruik wilt gaan maken van adverteren via een CSS? Niet nodig volgens Harmsen: "Bij een goede vergelijkingssite is overstappen naar een CSS partner slechts een administratieve handeling. Uw kwaliteitsscore in Shopping blijft ongewijzigd en uw campagnes en accounts blijven behouden. Het enige dat verandert aan de advertenties is het linkje eronder."