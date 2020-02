Ook huisinrichting steeds vaker online gekocht 96 procent van alle Nederlanders boven de vijftien koopt online. Dit komt in 2019 neer op een aantal van 11,8 miljoen online kopers, wat resulteert in 5,7 miljard euro omzet op de online markt. Ook voor de woonbranche geldt dat er steeds meer online wordt gekocht. Het afgelopen jaar groeide het aantal online aankopen namelijk met vijtien procent. Dit toont de Thuiswinkel Markt Monitor uit het derde kwartaal van 2019 aan.



De stijging in het aantal online aankopen is in veel branches merkbaar. Ook in de raamdecoratiebranche stijgt het online aandeel. Zo heeft online raamdecoratiespecialist Veneta.com in het afgelopen jaar een enorme groei doorgemaakt. Niet alleen standaardmaten, maar ook maatwerk wordt steeds meer online besteld. Het aanbieden van offline services, zoals een gratis adviesafspraak, maakt het toegankelijker voor de online consument om grotere uitgaven te doen. De gratis meetverzekering die Veneta.com biedt, speelt hier ook een grote rol in. De online consument ontvangt gratis een nieuw product wanneer zij zelf een meetfout maken. Hiermee wordt onzekerheid weggehaald.



Bestelwaarde stijgt flink

Uit gegevens van Statista blijkt dat Nederlanders in 2020 gemiddeld €971,16 per persoon op de online markt besteden. Dit bedrag is in de afgelopen drie jaar met ruim zestien procent gestegen. Specifiek voor de woonbranche geldt dat de gemiddelde online bestelwaarde €598,91 per persoon bedraagt. De Thuiswinkel Markt Monitor toont aan dat de bestelwaarde met 9,8 procent is gestegen in vergelijking tot 2018.



Mobiele transacties

Een andere trend in de online markt is het stijgende aantal mobiele transacties. In 2019 werd 38 procent van alle online aankopen via een mobiel gedaan, een stijging van negen procent ten opzichte van 2018. Voor Veneta.com geldt dat in 2019 een derde van alle transacties via mobiel werd gedaan.