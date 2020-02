VCA niet verplicht, wel steeds vaker gevraagd Voeren u en / of uw medewerkers risicovolle werkzaamheden uit? Zoals op bouwplaatsen, of wordt er gewerkt met machines of op hoogte? Is uw onderneming bijvoorbeeld actief in de transportbranche, schoonmaak, bouw of industrie? Dan zult u waarschijnlijk al wel eens de vraag van opdrachtgevers hebben gekregen of u, uw medewerkers of uw onderneming een VCA-certificaat heeft.



Wist u nog niet wat dat was? Linda Janssen van VCA Certificaat vertelt er meer over.



Meer over de VCA

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Janssen: "Het certificaat is in het leven geroepen om werknemers die actief zijn in risicovolle werkomgevingen te helpen om veilig en gezond hun werk te doen. Eigenlijk is het verkeerd te spreken over het certificaat, aangezien er meerdere VCA-certificaten zijn. Een VCA-bedrijfscertificering toont dat een onderneming werkt met aandacht voor veiligheid, gezondheid en milieu. Individuele professionals laten met een VCA-persoonscertificering zien dat ze weten hoe ze veilig en gezond kunnen werken."



VCA niet verplicht, wel steeds vaker gevraagd

Janssen vertelt meer over de al dan niet aanwezige verplichting van het behalen van een VCA-certificaat. "Kortgezegd is er geen wettelijke verplichting. Maar er is wel een trend zichtbaar dat het steeds vaker van zakelijke partners zoals onderaannemers wordt gevraagd binnen het bedrijfsleven. Uw opdrachtgever wil hiermee ongevallen en ziekten door werk verlagen of voorkomen. Hoe hard het ook mag klinken, dit heeft niet alleen als reden dat ze willen zorgen voor minder slachtoffers. Het heeft ook een economische reden. Een ongeval kost een bedrijf immers ook vaak veel geld. Door te beschikken over een VCA-diploma, leveren u of uw medewerkers een positieve bijdrage aan de veiligheid op de werkvloer.



De VCA-cursus en het examen

Janssen legt uit dat een VCA-diploma door het volgen van diverse cursussen gekregen kan worden. "Deze cursussen zijn klassikaal, als zelfstudie, of als online cursus te volgen. De cursus wordt afgesloten met een examen, waarin getoetst wordt of de cursist voldoende van de kennis bezit. Voorafgaand aan het examen wordt aangeraden een VCA-proefexamen te doen. Zo is de cursist beter voorbereid, en kan VCA-certificaat zo snel mogelijk in de wacht worden gesleept."

Ze geeft nog een verdere toelichting op het nieuwe examen, dat sinds 2017 wordt afgenomen. "Eerder stond in het examen voornamelijk het toetsen van de theoretische kennis centraal. In heet nieuwe examen ligt veel meer de nadruk op het toepassen van die kennis in de dagelijkse beroepspraktijk. Zo wordt niet alleen getoetst of mensen dingen weten, maar ook of ze weten hoe de kennis in de dagelijkse werkzaamheden gebruikt moet worden."

Veel ondernemers hebben een hands-on-mentaliteit waarbij het niet zozeer gaat om hóe iets gebeurt, áls het maar gebeurt. VCA kan hierbij bijdragen aan een veilige, duurzame en gezonde werkomgeving.