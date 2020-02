Hoe richt u uw garage in als thuiskantoor? Het aantal mensen dat besluit als zelfstandige te gaan werken neemt nog steeds jaarlijks toe. Hierdoor is de behoefte aan kantoorruimte erg gegroeid. Het huren van kantoorruimte kan echter op jaarbasis hoge kosten met zich meebrengen. Zeker voor startende ondernemers kan het daarom interessanter zijn thuis werkruimte te creëren. Vooral mensen met kinderen zullen in hun woning niet zo gemakkelijk ruimte hiervoor vrij kunnen maken.



Hebt u een garage, dan is het de meest eenvoudige optie deze te verbouwen tot kantoorruimte. Jimmy Koopmans van Rente.nl geeft vijf tips voor als u dit van plan bent te gaan doen.



Financiering van de verbouwing

Ten eerste wil Koopmans een tip geven als het gaat om de financiering van de verbouwing van een garage tot kantoorruimte. "Hoewel de verbouwing op den duur goedkoper is dan ruimte huren, vraagt het wel een investering. Vooral startende ondernemers zullen al hun kapitaal in hun onderneming willen stoppen, en hier niet direct zelf voldoende vermogen voor hebben. Dan is het een goede optie geld te lenen voor de verbouwing. De verbouwing betaalt zichzelf namelijk op den duur gedeeltelijk of helemaal terug. In sommige gevallen is het mogelijk de kosten van de werkruimte of kantoor aan huis af te trekken van de belasting. Daarnaast wordt ook uw woning meer waard, doordat er meer woonruimte ontstaat."



Een comfortabele kantoorruimte

Aan een garage worden hele andere eisen gesteld dan aan woon-of werkruimte. Koopmans: "Een garage hoeft ten eerste slechts regenwerend te zijn, terwijl een vertrek waterdicht moet zijn. Daarnaast is een garage niet altijd verwarmd. Isoleer daarom de muren voor een aangenaam binnenklimaat zonder hoge energierekening, en zorg voor verwarming." Verder benoemt hij dat een garage niet altijd daglichttoetreding heeft. "Er zijn vaak geen ramen, waardoor er geen of niet voldoende daglicht binnen komt. Het is niet gezond om op een donkere plek te moeten werken, en ook niet motiverend. Zorg daarom altijd tenminste voor twee ramen. Bij voorkeur in verschillende gevels, zodat zonlicht via meerdere kanten nar binnen kan schijnen. Zelfs wanneer de zon draait."



Een eigen ingang

Krijgt u vaak bezoek van leveranciers of klanten? Dan is het volgens Koopmans fijn als de werkruimte een eigen ingang heeft. "Dit is bijvoorbeeld mogelijk door de garagedeur te vervangen door openslaande deuren met ramen. Zakelijk bezoek hoeft zo niet eerst door uw woning te lopen om in het kantoor te komen. Niet alleen fijn voor uzelf, maar ook voor andere gezinsleden. De ramen in de deuren zorgen bovendien ook nog eens voor extra daglicht in de kantoorruimte."



Stopcontacten en internetaansluiting

Koopmans geeft aan dat er in garages vaak maar weinig stopcontacten en lichtpunten aanwezig zijn. Bovendien ontbreekt een internetaansluiting. "Wilt u de garage gaan gebruiken als kantoor, dan zijn deze zaken hard nodig. Vooral in de donkere wintermaanden is het geen overbodige luxe als er diverse functionele lichtbronnen zijn. Daarnaast mag een internetaansluiting niet ontbreken, en zijn er stopcontacten nodig voor werkapparatuur zoals een computer en printer, een telefoonoplader, en misschien wel een server." Hij voegt eraan toe dat een elektricien nodig is, zelfs als u de garage zelf verbouwt. "Dit is bijvoorbeeld het geval als er extra groepen in de meterkast aangemaakt moeten worden."



Een alarminstallatie en andere inbraakbeveiliging

Koopmans adviseert tot slot de kantoorruimte goed te beveiligen tegen inbraak door middel van diverse toepassingen van inbraakbeveiliging. "Hierbij kunt u denken aan afsluitbare kasten en een alarminstallatie. Zo kunt u met een geruster hart waardevolle spullen of data in het kantoor opslaan. Ook wordt aangeraden maatregelen te treffen inbraak minder aantrekkelijk te maken. Bijvoorbeeld door het plaatsen van verlichting met een bewegingssensor bij de entree en andere toegangspunten. Inbrekers worden bij een inbraakpoging direct in de schrijnwerpers gezet. Iets waar ze absoluut niet van houden."