Meer bezoekers met linkbuilding Startende of zelfs ervaren ondernemers kunnen moeite hebben met het aan de man brengen van hun product of dienst. Een mogelijke oplossing hiervoor is online adverteren, maar hoe komt een website bovenaan in Google? Een simpele manier van hoger ranken in de Google zoekresultaten is linkbuilden.



Een term die bij veel ondernemers bekend in de oren klinkt, maar toch weten veel ondernemers niet hoe het werkt. Wat is linkbuilden precies en kan iedereen zomaar linkbuilden?

Wilt u hoger ranken in de Google zoekresultaten? OptiSite legt uit wat linkbuilden is en hoe u het in uw voordeel kunt gebruiken.



SEO-strategie

Linkbuilden is een SEO-strategie om websites hoger te laten ranken in de Google zoekresultaten. Simpel gezegd is linkbuilden het verkrijgen van links op andere websites die naar uw website verwijzen.

Met enkel linkbuilden zal uw website niet gigantisch stijgen in de Google zoekresultaten, maar wanneer uw website gebruiksvriendelijk en SEO-technisch in orde is, kan linkbuilding van grote waarde zijn voor uw website. Dit omdat Google merkt dat andere websites doorverwijzen naar uw website en dat doen ze niet voor niets. Uiteraard dient u ook rekening te houden met slechte links. Denk hierbij aan: achttien+ websites, niet gerelateerde websites, onnatuurlijke links in footers en sitebars of SPAM websites.



Gratis links

Om een handje te helpen geeft OptiSite u een aantal gratis linkvermeldingen cadeau. Hiermee kunt u op een relatief eenvoudige manier nieuwe inkomende links verkrijgen vanaf veilige Nederlandse websites.



Link-site een Nederlandse linkdirectory

Op deze linkdirectory kunt u een gratis link plaatsen. U kunt hier een website, zoekwoord, omschrijving en gewenst icoon invullen. Vaak wordt uw link al binnen 24 uur geplaatst. Klik hier om uw website aan te melden op Link-site.



Mijn blog is een Nederlandse blog website

Mijn-blog.nl is een Nederlandse blog website waar u een blog kunt publiceren met uw eigen link erin verwerkt. Door de strenge voorwaarden blijft de website een autoriteit binnen de branche. Klik hier om een blog te plaatsen op Mijn-blog.



Hotfrog is een Nederlandse bedrijvengids

Op deze bedrijvengids kunt u geheel gratis uw bedrijf aanmelden. Wanneer u de verificatie heeft voltooid krijgt u direct een link vanaf Hotfrog naar uw eigen website. Klik hier om uw website aan te melden op Link-site.