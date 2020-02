32 procent bereid om terug te keren in loondienst Maar liefst 72 procent van de zelfstandigen voelt zich onvoldoende gesteund door de Nederlandse overheid. Dit blijkt uit onderzoek van Inhuren.com onder 733 Nederlanders werkzaam als ZZP’er, uitgevoerd door Panelwizard. Van alle ondervraagden staat een derde er zelfs voor open om terug te keren in loondienst.



Uit het onderzoek blijkt dat vooral praktisch geschoolde ZZP’ers zich onvoldoende gesteund voelen door de overheid (81 procent). Opvallend genoeg ligt dit percentage onder hoogopgeleide medezelfstandigen fors lager: 67 procent. "De beslissing om voor jezelf te beginnen, gaat gepaard met veel nieuwe verantwoordelijkheden", zegt Wouter Meens van Inhuren.com. "Ondanks nieuwe wet- en regelgeving, helpdesks en voorlichting vanuit verschillende instanties, lijkt het erop dat een groot gedeelte van de zelfstandigen hierbij graag meer hulp en begeleiding van de overheid zou krijgen."



Negatieve gevolgen

Niet alleen onvoldoende begeleiding vanuit de overheid, maar ook een verstoring van de balans tussen werk en privé kan voor zelfstandigen een reden zijn om een terugkeer in loondienst te overwegen. Maar liefst 54 procent van de ondervraagden stelt dat het ZZP-schap weleens van negatieve invloed is geweest op hun privéleven. Meens: "Wanneer u een eigen bedrijf hebt, bent uzelf verantwoordelijk voor de administratie, marketing en sales. Omdat veel zelfstandigen overdag ‘gewoon aan het werk’ zijn, betekent dit vaak nachtwerk. Daarnaast heb u ook volledig inzicht in de financiën van de onderneming. Dit zorgt ervoor dat u iedere potentiële tegenvaller direct in uw zak voelt. Dit kan in veel gevallen leiden tot extra stress." Het onderzoek lijkt dit te bevestigen. Zo maakt maar liefst zes op de tien ondervraagden zich weleens zorgen over de financiën van zijn of haar bedrijf.



Kortetermijnvisie

Van alle ondervraagde ZZP’ers zegt 39 procent zich voornamelijk te laten leiden door resultaten op de korte termijn. Onder jonge zelfstandigen stijgt dit percentage naar maar liefst 47 procent. Meens: "Als uvandaag niet weet of u de rekeningen van morgen kunt betalen, is het ontzettend moeilijk om u niet te laten leiden door resultaten op de korte termijn." Deze kortetermijnvisie heeft ook gevolgen voor de (sociale) zekerheid van ZZP’ers. Zo stelt slechts 55 procent van de respondenten serieus na te denken over oudedagsvoorzieningen zoals het pensioen en arbeidsongeschiktheid. Meens: "Deze cijfers verklaren de huidige publieke discussie rondom de introductie van een minimum tarief en een verzekeringsplicht voor ZZP’ers. Het is zaak dat we ons hier als samenleving hard voor maken; we kunnen deze grote groep zelfstandigen niet (meer) aan hun lot overlaten."

Ondanks dat een derde van de ondervraagden ervoor openstaat om in loondienst terug te keren, zegt 86 procent van hen – wanneer ze het over zouden mogen doen – wederom ZZP’er te worden. Slecht veertien procent geeft aan dat zijn of haar zelfstandigheid ‘gedwongen’ was.