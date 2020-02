Uitstel omdat nog niet elke ondernemer eHerkenning heeft Omdat nog niet elke ondernemer over eHerkenning beschikt, geeft de Belastingdienst 24.000 ondernemers die zelf hun loonaangifte doen via de site van de Belastingdienst uitstel tot 1 juli 2020. Het doen van de loonaangifte kan vanaf 1 februari alleen via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk (MBD-Z). Om in te loggen op MBD-Z heeft een deel van de ondernemers het inlogmiddel eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) nodig.



In 2019 deden circa 24.000 ondernemers zelf hun loonaangifte via de site van de Belastingdienst. Het uitstel geeft deze ondernemers extra tijd om eHerkenning aan te schaffen om vervolgens hun loonaangifte te doen en de loonheffing te betalen. Het overgrote deel van de 2,2 miljoen ondernemers besteedt het doen van hun belastingzaken uit of gebruikt daarvoor administratiesoftware en heeft daarvoor geen eHerkenning nodig. Eenmanszaken kunnen blijven inloggen met DigiD.

Het inlogmiddel eHerkenning is door de Rijksoverheid ontwikkeld om de betrouwbaarheid en veiligheid van de gegevensuitwisseling tussen het bedrijfsleven en (semi)overheidsorganisaties te vergroten.



Uitstel loonaangifte tot 1 juli 2020

De Belastingdienst heeft besloten om de ondernemers die zelf hun loonaangifte via MBD-Z doen automatisch uitstel te verlenen. De loonaangifte moet voor 1 juli 2020 ingediend en betaald zijn, in plaats van de eerder gecommuniceerde datum van 29 februari. Een uitstelverzoek indienen is niet nodig: Ondernemers die voor dit uitstel in aanmerking komen, ontvangen hierover binnenkort een brief. Het uitstel geldt alleen voor ondernemers die aangifteplichtig zijn voor loonheffingen, tevens rechtspersoon zijn en hun laatst ingediende aangifte hebben gedaan via het oude portaal van de Belastingdienst. Het uitstel geldt voor ondernemers die MBD-Z gaan gebruiken, maar ook voor ondernemers die voortaan een fiscaal dienstverlener of marktsoftware inzetten om aangifte te doen.



eHerkenning aanschaffen

Voor het aanvragen van eHerkenning bij één van de door de overheid erkende leveranciers kunnen ondernemers gebruikmaken van het stappenplan op eHerkenning.nl. De organisaties die geen eHerkenning kunnen aanvragen – aangezien zij niet ingeschreven staan bij de Kamer van Koophandel, maar wel belastingplichtig zijn – zijn eind vorig jaar per brief geïnformeerd. Het gaat om enkele honderden ondernemers. Zij kunnen hun belastingzaken via een fiscaal dienstverlener of marktsoftware doen. Ook voor hen geldt de uitstel tot 1 juli 2020.



Voor ondernemers die al kunnen inloggen op MBD-Z

Wie al beschikt over eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 3, kan vanaf 1 februari de loonaangifte 2020 via MBD-Z doen. Voor deze groep geldt dat de aangifte binnen de normale termijn moet worden ingediend en betaald. Eenmanszaken kunnen hun loonaangifte via DigiD doen.



Vennootschapsbelasting

Voor de aangifte vennootschapsbelasting die uiterlijk 31 mei binnen moet zijn, geldt de gebruikelijke werkwijze voor het aanvragen van uitstel van 5 maanden. Hiervoor is geen eHerkenning nodig.



Actuele informatie over dit onderwerp staat op de website van de Belastingdienst