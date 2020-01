Nog steeds meerdere scenario’s mogelijk vanaf 1 januari 2021 Vanaf wanneer gelden er nieuwe regels en vereisten voor het importeren en exporteren naar en vanuit het Verenigd Koninkrijk (VK)? 1 januari 2021 is het enige juiste antwoord . Nu ook het Britse Hogerhuis de ‘Brexitwet’ van premier Johnson heeft goedgekeurd, is uitstel van deze datum niet meer mogelijk. Als tenminste de Europese Unie (EU) op 31 januari eveneens het ongewijzigde uittredingsakkoord goedkeurt. Extra belangrijk dus om te weten wat deze afspraken betekenen voor het goederenvervoer.



Richard Groenendijk, general manager AEB Nederland geeft zijn mening hierover: " Zodra de EU het uittredingsakkoord heeft goedgekeurd, treden alle afspraken die erin zijn opgenomen in werking. Het VK zal dan vanaf 31 januari om 23.00 uur (lokale tijd in Nederland) geen EU-lid meer zijn en valt voor EU-lidstaten vanuit het handelsoogpunt onder de categorie ‘derde land’. Met derde landen is vrijhandel niet mogelijk en gaat invoer en uitvoer van goederen gepaard met douaneaangiften en importheffingen.

In het uittredingsakkoord is echter ook een overgangsperiode opgenomen waarin onderhandeld kan worden over de details van onder meer een nieuwe handelsrelatie of handelsakkoord. Tijdens deze gehele periode (welke precies) gelden daarom nog steeds de EU-regels en -wetten, waaronder dus ook de vrije handel van goederen. Al die tijd verandert er dus niets voor u.

De overgangsperiode eindigt op 31 december 2020 om 23.00 uur (lokale tijd in Nederland). Die datum zal niet meer kunnen veranderen nu na het Lagerhuis ook het Hogerhuis de Brexitwet heeft aangenomen. Deze wet is onder andere een vertaling van de afspraken van het uittredingsakkoord naar lokale wetgeving. Daarin is dus ook opgenomen dat uitstel na 31 december 2020 niet mag. Van de uitstelmogelijkheid tot eind 2022 die de EU aanbiedt, kan het VK dus geen gebruik meer maken. Nieuwe handelsafspraken zullen in werking treden op 1 januari 2021."



Voor de EU-landen en de VK is het belangrijk dat de onderhandelingen tijdens de overgangsperiode slagen, omdat daarmee onder meer de handel tussen de betrokken landen kan worden bevorderd (of gecontinueerd). Als het lukt om overeenstemming te bereiken over de handelsafspraken - hiertoe behoren ook douaneprocedures en invoerrechten - zullen die vanaf 1 januari 2020 gelden. De post-Brexit relatie is met een dergelijke handelsovereenkomst volgens velen op de best mogelijke manier geregeld.

Als het niet lukt om tijdens de overgangsperiode overeenstemming te bereiken over de toekomst, zal dat de handel tussen de landen niet aantrekkelijker maken. Het VK kan dan terugvallen op regels van de World Trade Organisation (WTO), waarin ook handelsbepalingen zijn opgenomen. Daar vallen ook de tarieven van invoerrechten onder. De hoogte van de deze tarieven zullen door de wijze waarop ze worden vastgesteld echter niet de mogelijkheden van een handelsakkoord (hier ontbreekt een woord. Is dat ‘ hebben’)`.



Geen uitstel = nu voorbereiden

Nieuwe afspraken voor het importeren en exporteren van goederen tussen een EU-land en het VK zullen met volledige zekerheid ingaan op 1 januari 2021, mits de EU het uittredingsakkoord aan het einde van deze januarimaand goedkeurt. Uitstel is niet meer mogelijk nu de VK de Brexitwet heeft aangenomen. Dat betekent dat u nog minder dan twaalf maanden heeft om u voor te bereiden.

Er zijn nu al veranderingen bekend waarop u zich kunt voorbereiden. Dat zijn de veranderingen die niet afhankelijk zijn van de onderhandelingen tijdens de overgangsperiode. Ook de bedrijven die nu al handelen met een land buiten de EU, komen voor veranderingen te staan. De gevolgen van Brexit hebben dus betrekking op iedereen. Als u nu begint, voorkomt u dat te laat bent, ook al lijkt het nu heel vroeg. Een voorbereiding-stappenplan kunt u vinden in onze Brexit toolkit, maar handige tips worden bijvoorbeeld ook door de Nederlandse douane gedeeld." aldus Richard Groenendijk.